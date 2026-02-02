ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere yönelik ticaret ve gümrük açıklamaları küresel piyasaları altüst etti. Uzmanlara göre yatırımcılar ticaret politikaları nedeniyle endişelendi. Bu da altının yükselmesine katkı sağladı. Ancak Trump’ın Grönland’ı alma önerisine 8 Avrupa ülkesi karşı çıktı. Her cümlesiyle küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan ABD Başkanı bu kez Avrupa ülkeleri gümrük vergileriyle tehdit edince yatırımcılar tepki gösterdi. Bu tepki hisse fiyatlarının düşmesine yol açtı.







