Altın fiyatları 2 Şubat Pazartesi gününe düşüşle başladı. Rekor üzerine rekor kırdıktan sonra hafta sonuna düşüşle giren altın değer kaybetmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde 6 bin 410 TL'de son 10 günün en düşük fiyatını gören altın hareketlenmeye başladı. Gram altın, tam altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Şubat Pazartesi güncel altın alış-satış fiyatları.
İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi günü altın fiyatları:
Gram altın ne kadar?
Gram altın fiyatı 6.540 TL
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın 11.359 TL
Yarım altın fiyatı
Yarım altın 22.719 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 46.510,69 TL
Tam altın satış: 47.536,40 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını 45.298 TL
Ons altın fiyatı
Ons altın 4.695 dolar
Altın neden düştü?
Altın fiyatları son dönemlerde rekor seviyelere yükselmesinin ardından sert düşüşe geçti. Yatırımcının ve altına yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların başında “Altın neden düştü?”, “Altın düşecek mi?” soruları geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere yönelik ticaret ve gümrük açıklamaları küresel piyasaları altüst etti. Uzmanlara göre yatırımcılar ticaret politikaları nedeniyle endişelendi. Bu da altının yükselmesine katkı sağladı. Ancak Trump’ın Grönland’ı alma önerisine 8 Avrupa ülkesi karşı çıktı. Her cümlesiyle küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan ABD Başkanı bu kez Avrupa ülkeleri gümrük vergileriyle tehdit edince yatırımcılar tepki gösterdi. Bu tepki hisse fiyatlarının düşmesine yol açtı.
Altın fiyatlarını yükselten bir diğer etken ise Trump’ın ABD Merkez Bankası FED’e kendi taleplerini yerine getirecek yeni başkan seçeceğine dair yorumlar oldu. Trump’ın diğer adaylara göre daha güvenilir görünen Kevin Warsh’ı aday göstereceği iddia edilince değerli metallerin fiyatı düştü.
Düşüş sürecek mi?
Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar altında düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre altında sert düşüş ve sert yükselişlere hazır olmak gerekiyor. Uzun vadeli plan yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yeniden yükseliş trendi beklendiğini vurguladı.