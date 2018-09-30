Ekonomi ABD unvanını Çine kaptırabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD unvanını Çin'e kaptırabilir

Dünya girişim ekosisteminin merkezi sayılan ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Silikon Vadisi, yakın gelecekte bu unvanını Çin'e kaptırabilir.

Haber Merkezi Diğer
Silikon Vadisi
Silikon Vadisi

Silikon Vadisi'nin popüler girişimleri ilk aldıkları yatırımdan yaklaşık 10 yıl sonra halka açılmayı başarabilirken, Çinli girişimler ise bu süreyi 5 yılın altına indirmiş durumda. Girişimlerin yaptıkları işin sürdürülebilir olmasının finansmana erişim ve halka arzdan geçtiği biliniyor. Bu iki temel gerçeğin, yakın bir gelecekte dünyanın farklı noktasındaki girişimleri Çin'e yönlendirmesi sürpriz olmayacaktır. Böle bir durumda, ekosistemin tahtının da Silikon Vadisi'nden Çin'e geçmesi bekleniyor.

Dünyanın farklı noktalarındaki girişimlerin arasında belirgin farklar olsa bile, coğrafyadan bağımsız olarak tüm girişimlerin ortak beklentisi yatırım çekebilmektir. Bu doğrultuda, yatırımcı bulmanın nispeten kolay olduğu ekosistemlere de farklı ülkelerden girişim göçü yaşanıyor. Bu adreslerden en büyüğü kuşkusuz ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde yer alan Silikon Vadisi. Ne var ki, yaklaşık 50 yıldır devam eden bu tablo, yakın bir gelecekte değişebilir. Çünkü dünyanın doğusundaki girişimlerin finansmana erişim süresi son yıllarda batılı rakiplerine fark atmaya başladı.

Habertürk'ün haberine göre, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de, bir girişimin hayat döngüsünde en önemli mihenk taşı kabul edilen halka arz süreleri dikkat çekiyor. Öyle ki, Silikon Vadisi'nde bir şirketin kuruluşundan halka arzına kadar en az on yıl geçerken, Çin'de henüz birkaç yıllık girişimlerin halka açıldığı görülüyor. Çin'de gerçekleştirilen en büyük halka arzlar incelendiğinde, ilk yatırım aldıktan halka arza kadar geçen ortalama sürenin 3 ile 5 yıl arasında olduğu görülüyor.

REKLAM
  • Örneğin, ülkenin e-ticaret girişimlerinden Pinduoduo, Seri A yatırımı almasının üzerinden 3 yıl geçmeden 1.6 milyar dolarlık bir halka arza imza atabildi.

3.5 yılda milyar dolarlık halka arz

Yine bir başka Çinli girişim Nio, ürettiği elektrikli otomobilleri ile yatırımcısını ikna etti ve Seri A yatırımından 3.5 yıl sonra milyar dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Öyle ki, ilk aracını henüz Haziran ayında üreten bir firma bile, milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirmiş durumda. Tesla ile karşılaştırıldığında, Nio'nun kat ettiği mesafenin önemi daha net anlaşılıyor.

Dropbox, Eventbrite ve Docusign gibi popüler Amerikan girişimlerinin ilk yatırımlarının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtikten sonra halka açılmayı başarabildikleri düşünüldüğünde, Çinli firmaların bu süreci ne kadar hızlı tamamladıkları daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Bu tabloda pazar yapısı, devlet destekleri ve yatırımcı profili gibi etkenler kuşkusuz büyük bir yer tutuyor, fakat buna rağmen Çinli girişimlerin finansmana erişim hızı baş döndürüyor.

Yatırım için daha elverişli

Girişimlerin çıkış sürelerinin uzunluğu, yani bir girişimin değerini bulup başka bir kişi/firma tarafından satın alınmasına kadar geçen süre, yatırımcının kararını önemli ölçüde etkiler. Bu durumu bir de, risk sermayesi şirketlerinin performansını ölçmek için kullanılan İç Verim Oranı (IRR) hesabına göre irdeleyelim.

  • Örneğin, 1 milyon dolar yatırım yapılan bir girişim eğer 10 yıl sonra 5 milyon dolara satılıyorsa, burada IRR yüzde 20 olarak ölçülmüş oluyor. Fakat bu süre 5 yıla indiğinde IRR'nin oranı yüzde 50'ye yükseliyor. Söz konusu oranların yapılan yatırımın başarısını gösterdiği düşünüldüğünde, önümüzdeki yıllarda girişimlerin ve risk sermayesi şirketlerinin Amerika yerine Çin'e yönelmesi sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

500 bin kamu işçisine 3 bin TL ikramiye
EKONOMİ
500 bin kamu işçisine 3 bin TL ikramiye

Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
EKONOMİ
Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Bulgarlar baklava kuyruğunda: Kilolarca alıp ülkelerinde satıyorlar
EKONOMİ
Bulgarlar baklava kuyruğunda: Kilolarca alıp ülkelerinde satıyorlar

Kızıldeniz'e açılan kapımız

Kızıldeniz'e açılan kapımız

​Somali'deki Türk elçisi: Amaç sadece istikrar ve barış.
İttifak başka af başka

İttifak başka af başka

Bahçeli'den ekonomi ve af konusunda flaş açıklamalar.
Meclis yoğun gündemle açılıyor

Meclis yoğun gündemle açılıyor

​Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı yapacak.
Fırtına korkusucaddeleri boşalttı

Fırtına korkusucaddeleri boşalttı

​Art arda uyarılar sonrası kimse evinden çıkamadı.
Mahsur kaldılar

Mahsur kaldılar

​Seyahat acentası sahte belge düzenledi.
Bilançoartıyor: 832 ölü

Bilançoartıyor: 832 ölü

Endonezya'yı önce deprem ardından tsunami vurdu.
İstanbul'da binayayıldırım düştü

İstanbul'da binayayıldırım düştü

Beykoz'da şiddetli yağışın ardından yıldırım nedeniyle yangın çıktı.
Felaketin fotoğrafları

Felaketin fotoğrafları

​En acı görüntüler: Her yer cesetlerle doldu!

Mevlana:Asırları aşan sözler

Mevlana:Asırları aşan sözler

​Ölümü 'Şeb-i Arus' olarak gören büyük İslam alimi Mevlana, 811 yıl önce bugün dünyaya geldi.
Kasırga yön değişti

Kasırga yön değişti

​Meteoroloji 'tedbir' konusunda uyarıda bulundu.
'Tarihi intihar'

'Tarihi intihar'

​Cumhurbaşkanı 'sandığa gitmeyin' dedi: Tartışmalı oylama başladı!
Dostluğu perçinledik

Dostluğu perçinledik

​Erdoğan, tarihi Almanya ziyaretinde Merkel ile 2,5 saatlik bir görüşme yaptı.​
'Tezgahımı mı hazırlıyor'

'Tezgahımı mı hazırlıyor'

​Şenol Güneş maç sonu sert tepki gösterdi.
PKK'ya karşıpaletli devriye

PKK'ya karşıpaletli devriye

​Karadeniz'de vatandaşlar PKK'lı teröristleri bölgeye sokmamakta kararlı.​
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Yalova'dan sonra Muğla'da da meydana geldi.
Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

Mihraç’ın adamı ABD’den istenecek

​Terörist Mihraç Ural EYP'li saldırıdan ağır yaralı kurtulmuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.