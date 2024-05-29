ABD'de mortgage faizleri yükseldi

Ekonomi ve iş dünyasına yönelik yayınları ile tanınan ünlü Forbes dergisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yurt dışındaki mülk alımında en karlı ülkelerde ilk sıraya koymasına Rum basını tepki gösterdi. Bazı Rum internet siteleri ise Forbes'in KKTC'yi parlatmaya çalıştığını iddia ederek, yapılan haberin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Ada ile ilgili geçmişte aldığı kararlara aykırı olduğunu ileri sürdü.