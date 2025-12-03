ABD'de özel sektör istihdamı kasımda azaldı

ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı.
ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı kasım ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.
Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı kasım ayında 32 bin kişi azaldı.
Piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu dönemde 5 bin kişi arttığı yönündeydi.
Söz konusu dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 13 bin, üretim sektöründe 19 bin kişilik azalış oldu.
ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, kasımda yıllık ücret yüzde 4,4 arttı.
ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin temkinli tüketiciler ve belirsiz makroekonomik ortamın etkisini hissettiğini belirterek, işe alımların son zamanlarda dalgalı seyrettiğini kaydetti.