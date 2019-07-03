Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi ABDdeki fabrikaya Türk çalışan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD’deki fabrikaya Türk çalışan

12 yaşında atıldığı iş hayatında karşılaştığı krizleri fırsata çevirdiğini anlatan girişimci Metin Çiftçioğlu, Çerkezköy ve Esenyurt'ta kurduğu 2 fabrikada 240 kişi istihdam ediyor. ABD'de 12 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanan Çiftçioğlu, ön personel ihtiyacını Türkiye’den karşılamayı planlıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Dizayn Pack çalışanları.
Dizayn Pack çalışanları.

ABD’de 12 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanan Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çiftçioğlu, burada kuracağı fabrika için Türkiye’den ilk etapta 20 personel götürecek. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında atıldığını anlatan girişimci Metin Çiftçioğlu, orta halli avukat bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini anlatarak başlıyor söze. “Küçük yaştan itibaren ‘nasıl para kazanırım’ diye sürekli kafa yoran ve oradan da sonuca gitmiş biriyim” diyen Çiftçioğlu, 12 yaşında 10 liralık kitabı 1 liraya mâl edip, 5 liraya sattığını aktarıyor.

Metin Çiftçioğlu

KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Kriz dönemlerinin yatırımcı için fırsat oluşturduğuna vurgu yapan Çiftçioğlu, ilk yatırımlarını 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, ikicisini ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında yaptığını belirtiyor. Krizi fırsata dönüştürdüğüne işaret eden Çiftçioğlu, Türk sanayicinin bu anlamda yaşanan tüm zorluklara dayanıklı olduğunu kaydediyor. Çiftçioğlu, şu bilgileri paylaşıyor:“2001’de ilk makinelerimizi aldık. Sonrasında iş çok hızlı büyüdü. 2007-2017 bandında yüzde 3 bin 400 büyüme yakaladık.” Çerkezköy ve Esenyurt’ta olmak üzere 2 fabrikaları bulunduğunu bildiren Çiftçioğlu, “Toplamda 22 bin metrekarelik bir alanda, 240 kişi istihdam ediyoruz. İşletmelerimiz haftanın 7 günü 2 vardiya çalışıyor. Üretim kapasitemizin yüzde yüzünü kullanıyoruz” diyor.

32 ÜLKEYE HİZMET EDİYOR

Türkiye’de gıda ve normal ambalaj alanlarında bu çeşitliliği üreten başka firma olmadığına dikkati çeken Çiftçioğlu, “Bu şekilde yüzde yüz yerli sermayeli ürün üreten başka bir şirket daha yok. Türkiye pazarının yüzde 35’ine hizmet veriyoruz” şeklinde konuşuyor. Kendi markalarıyla 32 ülkeye mal satan Çiftiçioğlu, meyve suyu ve süt gibi gıdalar için kullanılan kutuların üretiminde önemli rol oynadıklarını söylüyor. Çiftçioğlu şunları kaydediyor: “Birçok ülkede pazar payımız yüksek. Azerbaycan’da tereyağı ambalajında ülke pazarının yüzde 80’ine hakimiz. Yunanistan’da pipi ambalajında pazarın yaklaşık yüzde 60’ı bizde.” Yeni hedef pazarlarının ABD olduğunu dile getiren Çiftçioğlu, “Burası için ayırdığımız ortalama bütçe 12 milyon dolar civarında. Önce ofisi açtık, bir yıl sonra da fabrika için harekete geçmeyi planlıyoruz. İlk etapta Türkiye’den 20 kişilik bir ön personel götürmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamlıyor.

REKLAM
  • MÜHENDİS VAR AMA ARA ELEMAN YOK
  • Trump’ın açıklayacağı yaptırımların kendilerini etkilememesi halinde başka yatırım planlarının da hazır olduğuna işaret eden Çiftçioğlu, “Finansmanın yüzde 30’unu kendimiz temin ederek, geri kalan kısmını ise leasing ile yapmayı planlıyoruz” diyor. Şu an sanayi 4.0’ın konuşulduğuna dikkati çeken Çiftçioğlu, “Bizde mühendis ve vasıfsız işçi var ama ara elaman yok. Açığı kapatacak liselerin sayısı yetersiz” diye konuşuyor. Çiftçioğlu, Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Ambalaj Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümü’nü kurmadan önce Rektör Nuri Aydın’nın tesislerini gezerek, kendileriyle fikir alışverişinde bulunduğunu belirtiyor.
  • BU YIL SONU İHRACATINI KATLAYACAK
  • 2018 yılını 20 milyon dolar ciro ile kapattıkları bilgisini paylaşan Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çiftçioğlu, “2019 yıl sonu için yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi ilk 6 ayda realize etmiş durumdayız. Yılı 25 milyon dolar ciroyla kapatmayı planlıyoruz. Yüzde 20-25 bandında bir ihracatımız var. ABD ofisinden sonra bu rakamın inanılmaz bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Sadece ABD ayağında ihracatta yüzde 50 artış bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Seçimsiz dönem sermayeyi artırır
EKONOMİ
Seçimsiz dönem sermayeyi artırır
Dünyada sıcak saatler

Dünyada sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar yapıldı.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.
Göz göre göre<br>yalan söyledi

Göz göre göre
yalan söyledi

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak vuruldu.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu.
Tünel savaş<br>alanına döndü

Tünel savaş
alanına döndü

​İstanbul'daki kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sıcak hava<br>dalgaları artabilir

Sıcak hava
dalgaları artabilir

Uzmanlar, dikkat çeken raporu açıkladı.
Vekil sayıları değişti

Vekil sayıları değişti

Yeni dönemde ​İstanbul'un milletvekili sayısı düştü.
İşgal hattına<br> 'Türk Kalkanı'

İşgal hattına
'Türk Kalkanı'

​Türkiye, Libya ile deniz sınırı anlaşması yapabilir.
Yeni transfer<br>İstanbul'da

Yeni transfer
İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geldi.
Hakkari'de<br>ele geçirildi

Hakkari'de
ele geçirildi

​Valilik fotoğrafları paylaştı.
Hiçbir şekilde<br> izah edilemez

Hiçbir şekilde
izah edilemez

Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.