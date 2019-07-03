ABD’deki fabrikaya Türk çalışan

ABD’de 12 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapmaya hazırlanan Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çiftçioğlu, burada kuracağı fabrika için Türkiye’den ilk etapta 20 personel götürecek. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında atıldığını anlatan girişimci Metin Çiftçioğlu, orta halli avukat bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğini anlatarak başlıyor söze. “Küçük yaştan itibaren ‘nasıl para kazanırım’ diye sürekli kafa yoran ve oradan da sonuca gitmiş biriyim” diyen Çiftçioğlu, 12 yaşında 10 liralık kitabı 1 liraya mâl edip, 5 liraya sattığını aktarıyor.

Metin Çiftçioğlu

KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Kriz dönemlerinin yatırımcı için fırsat oluşturduğuna vurgu yapan Çiftçioğlu, ilk yatırımlarını 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, ikicisini ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında yaptığını belirtiyor. Krizi fırsata dönüştürdüğüne işaret eden Çiftçioğlu, Türk sanayicinin bu anlamda yaşanan tüm zorluklara dayanıklı olduğunu kaydediyor. Çiftçioğlu, şu bilgileri paylaşıyor:“2001’de ilk makinelerimizi aldık. Sonrasında iş çok hızlı büyüdü. 2007-2017 bandında yüzde 3 bin 400 büyüme yakaladık.” Çerkezköy ve Esenyurt’ta olmak üzere 2 fabrikaları bulunduğunu bildiren Çiftçioğlu, “Toplamda 22 bin metrekarelik bir alanda, 240 kişi istihdam ediyoruz. İşletmelerimiz haftanın 7 günü 2 vardiya çalışıyor. Üretim kapasitemizin yüzde yüzünü kullanıyoruz” diyor.

32 ÜLKEYE HİZMET EDİYOR

Türkiye’de gıda ve normal ambalaj alanlarında bu çeşitliliği üreten başka firma olmadığına dikkati çeken Çiftçioğlu, “Bu şekilde yüzde yüz yerli sermayeli ürün üreten başka bir şirket daha yok. Türkiye pazarının yüzde 35’ine hizmet veriyoruz” şeklinde konuşuyor. Kendi markalarıyla 32 ülkeye mal satan Çiftiçioğlu, meyve suyu ve süt gibi gıdalar için kullanılan kutuların üretiminde önemli rol oynadıklarını söylüyor. Çiftçioğlu şunları kaydediyor: “Birçok ülkede pazar payımız yüksek. Azerbaycan’da tereyağı ambalajında ülke pazarının yüzde 80’ine hakimiz. Yunanistan’da pipi ambalajında pazarın yaklaşık yüzde 60’ı bizde.” Yeni hedef pazarlarının ABD olduğunu dile getiren Çiftçioğlu, “Burası için ayırdığımız ortalama bütçe 12 milyon dolar civarında. Önce ofisi açtık, bir yıl sonra da fabrika için harekete geçmeyi planlıyoruz. İlk etapta Türkiye’den 20 kişilik bir ön personel götürmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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MÜHENDİS VAR AMA ARA ELEMAN YOK

Trump’ın açıklayacağı yaptırımların kendilerini etkilememesi halinde başka yatırım planlarının da hazır olduğuna işaret eden Çiftçioğlu, “Finansmanın yüzde 30’unu kendimiz temin ederek, geri kalan kısmını ise leasing ile yapmayı planlıyoruz” diyor. Şu an sanayi 4.0’ın konuşulduğuna dikkati çeken Çiftçioğlu, “Bizde mühendis ve vasıfsız işçi var ama ara elaman yok. Açığı kapatacak liselerin sayısı yetersiz” diye konuşuyor. Çiftçioğlu, Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Ambalaj Mühendisliği Yüksek Lisans Bölümü’nü kurmadan önce Rektör Nuri Aydın’nın tesislerini gezerek, kendileriyle fikir alışverişinde bulunduğunu belirtiyor.

BU YIL SONU İHRACATINI KATLAYACAK

2018 yılını 20 milyon dolar ciro ile kapattıkları bilgisini paylaşan Dizayn Pack Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çiftçioğlu, “2019 yıl sonu için yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Bu büyümeyi ilk 6 ayda realize etmiş durumdayız. Yılı 25 milyon dolar ciroyla kapatmayı planlıyoruz. Yüzde 20-25 bandında bir ihracatımız var. ABD ofisinden sonra bu rakamın inanılmaz bir şekilde artacağını öngörüyoruz. Sadece ABD ayağında ihracatta yüzde 50 artış bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.