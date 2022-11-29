Ekonomi ABden Ar-Geye 328 milyar avro
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Ar-Ge'ye 328 milyar avro

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarına toplam 328 milyar avro kaynak aktardı.

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Haber Merkezi AA
ABden Ar-Geye 328 milyar avro
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2021 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2020 yılında 310 milyar avro harcarken, 2021'de harcama tutarı 328 milyar avroya çıktı.

Böylece, Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamaları geçen yıl önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 arttı.

AB ülkeleri 2021 yılında Ar-Ge'ye, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,27'sini harcadı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66,08'ini özel sektör, yüzde 21,58'ini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11,89’unu kamu ve yüzde 0,44’ünü kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,35 ile İsveç, yüzde 3,22 ile Avusturya, yüzde 3,19 ile Belçika ve yüzde 3,13 ile Almanya oldu.

En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,48'le Romanya, yüzde 0,65 ile Malta ve yüzde 0,71 ile Letonya olarak belirlendi.

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