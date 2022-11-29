AB'den Ar-Ge'ye 328 milyar avro

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), birlik üyesi 27 ülkenin 2021 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2020 yılında 310 milyar avro harcarken, 2021'de harcama tutarı 328 milyar avroya çıktı.

Böylece, Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamaları geçen yıl önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 arttı.

AB ülkeleri 2021 yılında Ar-Ge'ye, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,27'sini harcadı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66,08'ini özel sektör, yüzde 21,58'ini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11,89’unu kamu ve yüzde 0,44’ünü kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,35 ile İsveç, yüzde 3,22 ile Avusturya, yüzde 3,19 ile Belçika ve yüzde 3,13 ile Almanya oldu.

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En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,48'le Romanya, yüzde 0,65 ile Malta ve yüzde 0,71 ile Letonya olarak belirlendi.