ABD'li enerji şirketi üretimi durdurdu: Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 12,5 yükseldi

Avrupa, Rusya'dan gaz akışının büyük ölçüde azaldığı ikinci kışa hassas bir arz-talep dengesinde giriyor. Uzmanlara göre, Avrupa'da şartlar geçen kışa göre daha iyi durumda olsa da hava koşulları, talebin düşürülmesi, küresel gaz piyasasındaki gelişmeler, kıtada bu kış gaz tedarik güvenliği ve fiyatlar açısından belirleyici olacak.