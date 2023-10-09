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Ekonomi

ABD'li enerji şirketi üretimi durdurdu: Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 12,5 yükseldi

İşgalci İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmaların meydana getirdiği jeopolitik riskler ve İsrail'in isteği üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron, Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında sürdürdüğü üretimi durdurdu. Gelişme üzerine Avrupa'da gaz fiyatları günü yüzde 12,5 yükselişle kapattı.

Muhammed Emre Kömürcü
20:07 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.

Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 avrodan kapandı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında, İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından, gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 avroya kadar yükseldi.

Fiyatlar, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 avrodan kapattı.


#Avrupa
#işgalci İsrail
#Hamas
#gaz fiyatları
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