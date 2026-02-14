Yeni Şafak
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

09:2314/02/2026, Cumartesi
AA
Petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.
Petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409 oldu. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 67,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

