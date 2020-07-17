Açık alan kazandırdı: Yaz sonunda eskiye dönüş bekleniyor

Normalleşme sürecine giren Türkiye’de, restoran ve işletmelerde doluluk oranları yüzde 50’yi aştı. Yavaş yavaş yaralarını sarmaya başlayan alanda verilen devlet destekleri ise cansuyu oldu. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, pandemi sürecinde sadece paket servis yapan esnafın çok az da olsa iş yapmaya çabaladığını, normalleşmeyle birlikte artık bütün esnafın bir şekilde gemisini yürütmeye çalıştığını ifade etti.

RamazannBingöl

YAZ SONUNDA ESKİYE DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Bingöl, 1 Haziran’dan sonra hizmet vermeye başlayan AVM mağazalarının şu an yüzde 30, bahçesi olmayan cadde dükkânların yüzde 50- 60, bahçeli geniş mekânların ise yüzde 70-80 bandında bir doluluk oranı yakaladığı bilgisini paylaştı. Yılın ilk yarısının göz önünde bulundurulduğunda zarar etmeyen esnafın neredeyse kalmadığını savunan Bingöl, “Şimdilerde esnaf en azından işçisinin parasını ödeyerek, ayakta kalmaya çalışıyor. Genel anlamda zararda isek de bu ay ile birlikte yüzde elli bandının üzerine çıkmaya ve yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağız inşallah” dedi. Sektörün bundan sonra işler eskiye dönse bile bütün yılı kar ile kapatmasının çok zor gözüktüğünü ifade eden Bingöl, “Bu uzun süreç sonrası insanların psikolojisi de hemen yeni normale adapte olamadı. Tahminimiz eğer bir aksilik yaşanmazsa eski doluluk ve cirolarımıza yaz aylarının sonuna doğru döneceğimiz yönünde. Yılın son çeyreğinden ümitli olsak da 2020 yılı yeme içme sektörü için şimdiden kayıp bir yıl oldu” değerlendirmesinde bulundu. Salgın sürecinde birçok sektör gibi kendilerinin de devletin verdiği teşviklerle ayakta kalmaya çalıştıklarına işaret eden Bingöl, “Talebimiz sektörü ikiye bölen Turizm İşletme Belgesi’nin, kriterleri taşıyan bütün esnafa verilmesi ve bu ikiliğin sona erdirilmesi” diye konuştu.

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İŞLETMELERDE DİJİTAL DÖNEM

Salgın sürecinde hijyen ve sosyal mesafenin ön plana çıkmasıyla birlikte vatandaşlar kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca temastan uzak durmaya özen gösteriyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, birçok işletmede teması azaltmak amacıyla karekod (QR) ile sipariş verme ve ödeme sistemi başlatıldı. Müşteriler masa üzerinde bulunan QR kodlarını okutarak Türkçe, İngilizce veya istedikleri dilde menüye ulaşabiliyor, oradaki fiyatlandırmayı görüyor. Misafirler isterse yine akıllı kodu ile sistemden ödemesini de yapabiliyor.

Bizi devlet destekleri ayakta tuttu

Esnafın hala iyi durumda olmadığını savunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, işletmelerin hijyen ve tüm kuralları uygulanmasına rağmen vatandaşın hala tedirgin olduğunu söyledi. Başka sektörlerde yaşanan sıkıntıların da alana yansıdığını ifade eden Palandöken, “Şu anda işletmelerimiz kapalı kaldığı sürecin masraflarını karşılamayı ve çalışanlarını tutma mücadelesi veriyor” dedi. Palandöken, bu yıl sektör için kayıp bir yıl olduğunu ifade ederek, “Hükümetin verdiği destekler olmasaydı sektör ayakta kalamazdı. Asıl toparlanmanın 2021 yılında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.