Ekonomi Açık Avrupa ile kapanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Açık Avrupa ile kapanacak

Bu yıl 58 milyon turist ile 40 milyar doları aşkın turizm geliri hedefleyen Türkiye, korona virüsü nedeniyle oluşması beklenen açığı Avrupalı turistle kapatacak. 11 Avrupa ülkesine vize muafiyeti tanıyan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Uygulamanın önemli ve doğru bir adım oluğuna işaret eden sektör temsilcileri, söz konusu ülkeler için çift haneli büyüme öngörüsünde bulunuyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2020 yılına rekorla başlayan Türkiye, bu yıl sonu için 58 milyon turist ile 40 milyar doları aşan turizm geliri hedefliyor. Ancak turizm sektör temsilcileri şu sıralar Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsü nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Salgın alınan tedbirlerle henüz Türkiye'de etkisini göstermedi. Dünya turizmi için güvenli bölge olarak ilan edilen ülkemizde virüs nedeniyle oluşan açığın başka pazarlarla kapatılması için düğmeye basıldı. Türkiye yayımlanan kararla 11 ülkeye vize muafiyeti tanıdı. Uygulama ile Avrupalı turistlerin yönlerinin Türkiye’ye çevrilmesi amaçlanıyor.

11 ÜLKEYE VİZE MUAFİYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Avusturya, Belçika, İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı. Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'nci maddesi gereğince verildi.

KAYIPLARIN TELAFİSİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Müberra Eresin

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, alınan kararın sektör için çok faydalı olacağına işaret ederek, "Özellikle Çin pazarında yaşadığımız kayıpların telafisinin sağlanması açısından önemli bir adım” dedi. “Alınan karar Çin ve diğer Uzakdoğu destinasyonlarına olan tatillerini iptal eden Avrupalı turistlerin yönlerinin Türkiye’ye çevrilmesini sağlanmasına ön ayak olabilir” diyen Eresin, Çin tatillerini iptal eden Avrupalıları çekmek için yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Eresin, çalışmanın turizme katkı sağlayacağını ifade etti.

GELİŞEN VE BÜYÜYEN PAZARLAR

Sururi Çorabatır

  • Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da, vize muafiyet ülke sayısının 11’e çıkarılmasının çok önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Çorabatır, söz konusu ülkelerin hepsinin gelişen ve büyüyen pazarlar olduğuna işaret ederek, “Bunlar bu sene çift haneli büyüme beklediğimiz pazarlar. Özellikle Polonya son 3 yıldır çift haneli büyüme gösteriyor. Hollanda ve Belçika uzun yıllardır Türkiye turizmine katkısı olan önemli diğer iki ülke. Ocak ayında katıldığımız fuarlarda bu bölgede büyümenin olacağını öngörmüştük. Uygulamanın çok büyük pozitif etkisi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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