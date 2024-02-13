Adapazarı'na 3.5 milyarlık konut yatırımı

Haldız İnşaat ve Halk GYO iş birliği ile Sakarya’nın en büyük konut projesi Paye Sakarya yükselmeye başladı. 3,5 milyar TL'lik yatırım, yaklaşık 60 dönümlük arsa üzerine 119 bin 345 metrekare inşaat alanına sahip. Paye Sakarya, 23 blokta 426 konuttan oluşuyor. Projede, alanları 115 ile 288 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı konut tipi bulunuyor. Daireler 5 milyon liradan başlarken, metrekare fiyatı ise 30 bin lira.

Erdal Bekin

2025 SONUNDA TESLİM

İnşaatın yüzde 20'si tamamlandı, ön talepte yüzde 25'e ulaşıldı. Paye Sakarya projesinde satışlar 9 ay önce başladı ve evlerin 2025'in sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Proje hakkında bilgi veren Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, şunları kaydetti: “14 yıldır ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güvenle, inşa edildikleri kentlerin dokusuna uygun, müşteri beklenti ve memnuniyetini ön planda tutan çevreye duyarlı girişimlere ortak olarak gayrimenkul sektöründe öncü projelere imza attık. Projelerimizi sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi metropol şehirlerde değil aynı zamanda Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Sakarya ve Erzurum gibi önemli Anadolu şehirlerinde de gerçekleştirdik.”

LEED SERTİFİKALI PROJE

Erdal Bekin, ayrıca Leed sertifikalı öncü projeleri hayata geçirerek, ‘Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ doğrultusunda çevreye, enerji verimliliğine ve sürdürülebilirliğe olan duyarlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti. Şehir merkezine 3 dakikalık mesafede yer alan Paye Sakarya; Sakarya Stadyumu’na 300 metre, Adapazarı Belediyesi’ne 3 km, alışveriş merkezlerine 4 km, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise 5 km mesafede konumlanıyor. Sakarya’nın konumu ve İstanbul’a yakınlığı sebebiyle projeye hem bölgeden hem de İstanbul'dan yoğun bir talep olduğu belirtildi.

Selim Kardil

SAKARYA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Haldız İnşaat Genel Müdürü Selim Kardil ise Paye Sakarya’nın, modern ve yatay mimarisi, geniş teras ve peyzaj alanları, sosyal donatılar ve farklı konseptteki ticari üniteleriyle Sakarya’da gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olduğunu söyledi. Kardil, “3.5 milyar TL yatırımla Adapazarı’nda hayata geçirdiğimiz projemiz, bölgenin iklimine uygun oluşturulan peyzaj alanları, geniş bahçeleri, trafiğe kapalı yürüyüş yolları ve yansıma havuzlarıyla bölgenin en iyi konsept yaşam projesi olarak tasarlandı. Projemizde ayrıca günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 34 adet cadde mağazası da bulunuyor” dedi.







