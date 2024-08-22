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Ekonomi

Ağustos ayında tüketici güven endeksi yükseliş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

10:34 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.


Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayına göre yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 oldu.


Tüketici güven endeksinin alt detaylarında bakıldığında; bir önceki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 4,5 artarak 63,1, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,9 artarak 76,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1 artarak 71,5 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2,3 azalarak 94,3 değerlerini aldı.



#TÜİK
#tüketici güven endeksi
#Ağustos
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