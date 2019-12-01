Ekonomi Ahiler Konyada bir araya geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ahiler Konya'da bir araya geldi

Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda, akademik çalışmalarla beraber esnaf ve sanatkarlar da kendi hünerlerini sergiledi. Çocuklar alanda bitmek üzere olan meslekleri ustalarından dinledi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Şevki Telli
Şevki Telli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yüksek himayelerinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İş Ahlakı Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve kapsamında, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra esnaf ve sanatkarların ürünlerini fuar aracılığı ile uluslararası sahada tanıtma fırsatı buldu.Fuarda, akademik çalışmalarla beraber esnaf ve sanatkarlar da kendi hünerlerini sergiledi. Çocuklar alanda bitmek üzere olan meslekleri ustalarından dinledi. Ahiliğin başladığı Konya'da düzenlenen etkinlikte gençler fuar alanındaki ustalarla bir araya gelerek iş ahlakını Ahiliği sürdüren büyüklerinden öğreniyor. Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği desteğiyle gerçekleşiyor.

GENÇLER USTALARDAN AHİLİĞİ ÖĞRENECEK

  • İlk kez Konya'da düzenlenen etkinliğin her yıl düzenli olarak gerçekleşeceğini belirten fuar ve zirvenin organizatörü AGE Fuarcılık CEO'su Gülsüm Yüklel, "Ahilik Konya'da yaşamaya devam ediyor. Babadan oğula geçmiş kuruluşlar var. Şuan 3. nesiller yönetiyor. Biz burada gençlere 3. nesillere kadar ulaşan başarı hikayelerini, ahiliğin önemini anlatacağız. Ahiliğin başlamış olduğu bu şehirde esnaf geleneklerini hala sürdürüyor. Özellikle meslek liseleri ve üniversite öğrencilerini ustalarla bir araya getirerek iş ahlakını aşılayacağız. Öte yandan uluslararası bir farkındalık oluşturmak ve Türkiye hakkındaki olumsuz etkileri kırmak istiyoruz. Etkinliğin başladığı günden bugüne bakarsak farkındalığı yakaladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

BİZDEN BAŞKA KALMADI

Lütfi Pınarcık

Ahilik fuarına katılan ve 60 yıldır Konya'da saatçilik yapan Lütfi Pınarcık, artık çırak bulamadıklarından dolayı mesleğin biteceğini söyledi. 80 yaşındaki Çınarcık, "Eski saatler kurmalıydı, emek vardı. Kolay kolay bozulmazdı. Şimdiki saatler hep dijitalleşti, bir pil takıyorsun gidiyor. Aynı gençler gibi, kafaları başka yerde artık çırak bulamıyoruz. Konya'da 150 saatçi vardı. Artık 7 kişi kaldık bu mesleği yapan, biz de gidiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

  • GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM
  • 1970 yılından beri yorgancılık yapan 62 yaşındaki Şevki Telli, "Yorgancıların son temsilcileriyiz. Konya'da kayıtlı 40 yorgancı var ama 5 usta yok. Bizden sonra gelecek kimse yok. Çırak bulamıyoruz, kalfa bulamıyoruz. Keşke bulabilsek de geleceğimize sahip çıksak. 2 çırak yetiştirdim ikisi de usta oldu. Şimdiki elyaf yorganlar çok sağlıksız. Gençler gibi kullandığımız ürünler de değişti. Biz yorganlarımızda yün, pamuk kullanıyoruz. Yün yazın sıcak kışın soğuk tutar. Daha sağlıklıdır, ömrümüzün yarısı yatakta geçiyor" şeklinde konuştu.

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