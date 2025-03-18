Ajet’in gözü yükseklerde

Türkiye’nin genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletiyor. Mart sonunda bir yılını dolduracak olan AJet, ilk uçuşunu yaptığı Saint Petersburg ile birlikte yurt dışında uçtuğu kent sayısını 57'ye çıkardı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan cumartesi günü saat 22.15'te havalanan AJet uçağı yaklaşık 3.5 saatlik yolculuğun ardından Rusya’nın tarihi kenti Saint Petersburg'a iniş yaptı. İlk sefer anısına varış noktasında karşılama töreni düzenlendi. Türkiye'nin Saint Petersburg Başkansolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimani Genel Müdür Yardımcısı Asiiat Khalvashi ve Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya’nın katıldığı törende kurdele ve pasta kesildi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ KARŞILIKLI SEFER

Rusya'nın Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Saint Petersburg, AJet'in Moskova'nın ardından Rusya’da uçtuğu ikinci destinasyon oldu. Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapma ve Türkiye üzerinden başka ülkelere uçma potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla AJet, bu ay haftada 4 gün, 1 Nisan'dan itibareni ise haftanın 7 günü İstanbul ile Saint Petersburg arasında karşılıklı sefer yapacak.

REKABET AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKMA HEDEFİ

Erişilebilir fiyat politikası sayesinde dünya pazarındaki rekabette önce çıkmayı amaçlıyor. Yıla Moskova, Cezayır ve Saint Petersburg uçuşlarıyla başlayan Ajet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bişkek, Stokholm, Nahçıvan/Gence, Mostar hatlarının açılışı yapılacağını duyururken Almatı ve Niş uçuşları için de planlama yapıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise haziran başında Kahire ve Cezayir’e, Antalya’dan Cezayir’e hat açılışlarını da yapacak. Şu anda 32 ülke ve 98 noktaya sefer yapan şirketin, bu seferlerinin 57’si dış hat, 41’i ise iç hattan oluşuyor. Yurt içinde THY’den sonra en fazla noktaya sefer yapan hava yolu şirketi konumunda olan AJet'in 2026 yılında 9 ülkeye 20 yeni hat açma hedefi var.

GURBETÇİYİ TÜRKİYE’YE HACILARI KUTSAL TOPRAKLARA TAŞIYACAK

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’daki pazarlarda büyümeyi hedefleyen AJet, dış hatlarda en fazla Avrupa’ya uçuş yapıyor. Londra’dan Milano’ya, Paris’ten Viyana’ya birçok noktaya İstanbul ve Ankara’dan seferleri mevcut. Almanya’da 6 kente sefer düzenliyor. Avrupa’da yaşayan Türklerin memleket hasretini gidermede tercih ettiği Ajet, Almanya’da uçuş yapılan kent sayısını artırmayı planlıyor. Asya, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’ya düzenlediği seferlerle hem ticari amaçlı hem turistik hem de kutsal topraklara ulaşımda önemli bir rol oynuyor.

Bu yılın ilk 2 ayında 5 milyon yolcu taşıdı

2024 yılında 14 milyonu iç hat, 6 milyonu dış hat olmak üzere 20 milyonu aşkın yolcu taşıyan AJet'in bu yılki hedefi ise 15 milyon iç hat, 8 milyon dış hat olmak üzere 23 milyon yolcuya hizmet vermek.

Kerem Sarp

Zamanında kalkış performansı yüzde 85

AJet’in birinci yılını değerlendiren Genel Müdür Kerem Sarp, genişleyen uçuş ağı, büyüyen filosu ve operasyonel performansıyla AJet’in başarılı bir ivme yakaladığını ifade etti. Halihazırda 92 uçaklık bir filoya sahip olduklarını belirten Sarp, yolcularının konforlu ve erişilebilir fiyatlarla seyahat etmesini sağlamak için filosunu güçlendirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini anlattı. Kerem Sarp, zamanında kalkış ve varış performanslarında kısa sürede önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizdi. Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir performans sergilediklerini belirten Kerem Sarp, AJet olarak 2025’in ilk çeyreğinde zamanında kalkış performansı yüzde 85, zamanında varış performansı ise yüzde 86 seviyesinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turksat iş birliğiyle uçakta internet sunacak

92 uçakla hizmet veren AJet; uçak filosunu, Boeing ve Airbus’lardan oluşan yeni nesil uçaklarla, çevreci ve sürdürülebilir şekilde büyüterek 2028 yılında 150, 2033 yılında ise 208 uçağa ulaşmayı planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde imzalanan anlaşma ile Türksat uyduları üzerinden uçakta yüksek hızda internet sunacak.







