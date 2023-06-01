AK Parti'den milyonları ilgilendiren açıklama: Meclis'in ilk gündemi maaş zamlarına ilişkin olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayında milyonları ilgilendiren zamlarla ilgili açıklama yaptı.
"Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek.
Sayın Cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz.
Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz"