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Ekonomi

AK Parti'den milyonları ilgilendiren açıklama: Meclis'in ilk gündemi maaş zamlarına ilişkin olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'in ilk gündeminin maaş zammına ilişkin olacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz" dedi.

12:02 . 1/06/2023 Perşembe
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir canlı yayında milyonları ilgilendiren zamlarla ilgili açıklama yaptı.


Akbaşoğlu,
"En düşük memur maaşlarının 22 bin TL net olacağıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Temmuz zammı geliyor biliyorsunuz. Hem asgari ücretle ilgili çok değerli toplum kesimlerine ilişkin hem de memurlarımız hem de tüm emeklilerimiz SSK Bağ-Kur emekli sandığına tabii bütün emeklilerimizi de kapsayacak şekilde bütün bu taahhütlerimizi inşallah yerine getireceğiz"
ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Ev kadınlarının emekli olmasına zemin hazırlayan düzenlemeyi de yapacağız. Evlenecek gençlere de destek verilecek.


Sayın Cumhurbaşkanımız anketleri yerle bir etmiştir, verdiğimiz vaatleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz.


Komisyonlarımızı oluşturacağız ve bu konuyla ilgili kanun teklifini teknik anlamda ilgili bakanlıklarla çalışıp milletvekili arkadaşlarımızla beraber Meclis'in gündemine getireceğiz. Hemen komisyondan geçirip genel kurul iradesine sunma hedefindeyiz"



#AK Parti
#Muhammed Emin Akbaşoğlu
#Asgari ücret
#zam
#emekli
29 dakika önce
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