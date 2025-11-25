Akaryakıtta beklenen haber geldi: Gece yarısı tabelalar değişti

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim bu gece yarısından itibaren geçerli oldu. 25 Kasım 2025 tarihiyle birlikte pompaya yansıyan güncelleme sonrasında özellikle motorin fiyatlarında dikkate değer bir düşüş yaşandı.





BEKLENEN İNDİRİM GELDİ





Geçtiğimiz günlerde motorine 1 TL 25 kuruş zam yapılmıştı. Benzin ve LPG fiyatları ise sabit kalmıştı. Yapılan zammın ardından bazı şehirlerde motorin fiyatı 60 TL'yi geçmişti. Son olarak ise motorine indirim geldi.





Benzin ve LPG kullanıcıları ise akaryakıta indirimin gelip gelmediğini merak ediyor. Benzin ve LPG'ye indirim gelmedi. Motorine ise bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Buna göre, motorine gece yarısı itibarıyla 2 TL 40 kuruş indirim yapıldı.





İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL





İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL





ANKARA

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL





İZMİR

Benzin litre fiyatı: 56.20 TL

Motorin litre fiyatı: 58.43 TL

LPG litre fiyatı: 56.82 TL







