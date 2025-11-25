Yeni Şafak
Brent petrolün varili 62,35 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 62,35 dolardan işlem görüyor

10:1125/11/2025, Salı
AA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,35 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,35 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalarak 62,35 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,42 dolardan alıcı buldu.

Dün 62,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,85 dolardan tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki kısmi gerilemede, gelecek yıla ilişkin arz fazlası endişelerinin talep üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Piyasalarda Rus petrol sevkiyatlarına ilişkin belirsizlik sürse de 2026 için arz-talep dengelerine yönelik görünüm "daha gevşek" kalmaya devam ediyor.

Birçok kurumun 2025'te arz artışının talep büyümesini aşacağına dair öngörüleri, kısa vadede en önemli riskin arz fazlası olduğuna işaret ediyor. Mevcut fiyat seviyeleri de bu nedenle kırılgan görülüyor.

Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yeni yaptırımlarla Rus petrolünden elde edilen ürünlerin Avrupa'ya satışını sınırlayan kurallar nedeniyle, özellikle özel sektör şirketi Reliance başta olmak üzere bazı Hindistanlı rafinerilerin Rus petrolü alımlarını azalttığı bildiriliyor.

Reliance geçen ay yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşik Krallık'ın Rus petrolü ithalatına getirdiği kısıtlamaların etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "AB, Birleşik Krallık ve ABD tarafından Rusya'dan ham petrol ithalatına ve rafine ürünlerin Avrupa’ya ihracatına ilişkin açıklanan son kısıtlamaları not ettik. Reliance olarak bu düzenlemelerin etkilerini, yeni uyum gereklilikleri dahil olmak üzere, değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan şirket, Avrupa’ya rafine ürün tedarikinde AB yönergelerine uyacağını belirtti.

Satış kanallarının daralmasıyla Moskova'nın Çin'e ihracatı artırma arayışında olduğu belirtiliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Pekin'de düzenlenen Çin-Rusya İş Forumu'nda, iki ülkenin Rus petrolünün Çin'e ihracatını genişletmenin yollarını görüştüğünü söyledi.

Öte yandan, Goldman Sachs, küresel petrol piyasasında günlük 2 milyon varillik arz fazlasına işaret ederek Brent petrolün 2026’da ortalama 56 dolara gerileyebileceğini öngördü. Banka, Kovid-19 pandemisi sonrası ertelenen yatırımların devreye girmesi ve OPEC+ kesintilerinin sona ermesiyle artan arzın fiyatları baskıladığını, kalıcı toparlanmanın ise 2027 sonrasında mümkün olacağını bildirdi.

Gelecek yıla yönelik daha zayıf piyasa koşulları beklentisi, Ukrayna-Rusya barış sürecindeki belirsizliğin fiyatlara sağladığı sınırlı desteği gölgeliyor. Olası bir anlaşma, Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ve piyasadan çekilen Rus petrolünün yeniden küresel arzda yer almasına kapı aralayabilir.

Buna rağmen petrol piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik artan beklentilerden destek buluyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,28 dolar direnç, 61,99 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.




