Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: 1 Aralık son gün! Yapmayan ceza ödeyecek

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde son viraja girildi. İkinci taksit ödemeleri için tanınan süre 1 Aralık'ta doluyor. Bu tarihi kaçıran ev sahipleri, aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Peki, kimler bu vergiden muaf tutuluyor, yeni emekliler ödeme yapacak mı? İşte cezalı duruma düşmemek için bilmeniz gereken tüm detaylar...
Gayrimenkul sahipleri için kritik hafta başladı. Emlak vergisinin 2025 yılı ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık Pazar günü sona eriyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için gecikme zammı devreye girecek. 2025 yılında ev alanlar ve yeni emekli olanlar ise durumlarını merak ediyor. İşte adım adım emlak vergisi rehberi...
Vergi mükellefleri ödemelerini gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerin internet siteleri, e-Devlet veya vergi gişelerinden gerçekleştirebiliyor. Ancak bu tarihi kaçıranları "cep yakan" bir ceza bekliyor. Süresinde ödenmeyen taksitler için aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanacak.
🏠 Kimler emlak vergisinden muaf?
Emlak vergisi kanununa göre bazı vatandaşlar, belirli şartları taşımaları halinde vergiden tamamen muaf tutuluyor. Muafiyetten yararlanabilmek için en temel şart; brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olmak.
Bu şarta uyan şu gruplar vergi ödemiyor:
Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,
Geliri sadece SGK'dan aldıkları emekli aylığından ibaret olan emekliler,
Engelliler,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri.
👴 Emekliler için kritik uyarı: Çalışanlar dikkat!
Emeklilerin muafiyetten yararlanabilmesi için "çalışmama" şartı aranıyor. Emekli maaşı almasına rağmen aktif iş hayatına devam eden, ticari faaliyette bulunan emekliler bu muafiyetten yararlanamaz. Ancak iş hayatını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet hakları devreye girer.
Ayrıca hiç geliri olmayanların ve emeklilerin, geçen yılki mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
🔑 Kiradaki evin durumu ne olacak?
En çok merak edilen konulardan biri de kiradaki evin durumu.
Muafiyet var: Sahip olduğu tek evini kiraya verip, kendisi de başka bir evde kirada oturanlar muafiyetten yararlanmaya devam eder.
Muafiyet yok: Tek evini kiraya verip, kendisi başka bir yerde kira ödemeden (örneğin lojmanda veya akrabasının yanında) oturanlar vergi ödemek zorundadır.
📅 Yeni ev alanlar ve yeni emekliler ne yapacak?
2025 Yılında emekli olanlar: Bu yıl emeklilik dilekçesini verip emekli olanlar, 2025 yılının vergisini ödemekle yükümlüdür. Bu kişiler için muafiyet hakkı 2026 yılından itibaren başlayacaktır.
2025 Yılında ev alanlar: Bu yıl içinde satılan bir evin emlak vergisini, satışı yapan (eski) sahibi öder. Alıcı için vergi ödeme yükümlülüğü 2026 yılında başlar.
Ancak yeni ev alanların yıl sonuna kadar ilgili belediyeye bildirim yapması şarttır. Eğer tapu tescili yılın son 3 ayında yapıldıysa, tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde bildirim yapılabilir. Bildirimler e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Süresinde beyan vermeyenlere ceza uygulanıyor.
📈 2026'da yeni dönem: Rayiç bedeller değişiyor
Emlak vergisi değerleri, belediyelerdeki takdir komisyonlarınca 4 yılda bir yeniden belirleniyor. 2026-2029 dönemini kapsayacak yeni rayiç bedeller geçtiğimiz aylarda belirlendi. Bazı bölgelerde fahiş artışlar yaşanması üzerine, artışlara sınır getirilmesi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Konunun bu hafta TBMM'deki vergi teklifine eklenerek karara bağlanması bekleniyor.