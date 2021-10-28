Ekonomi Akaryakıtta pes dedirten oyun Zam öncesi ve indirim sonrası fırsatçılık yapıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta 'pes' dedirten oyun: Zam öncesi ve indirim sonrası fırsatçılık yapıyorlar

Benzin, mazot veya LPG zammı pompaya yansımadan önce bazı akaryakıt istasyonlarının gelen vatandaşlara türlü bahanelerle satış yapmadığı, geri gönderdiği; indirim geldiğinde ise tam tersi bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıtta pes dedirten oyun: Zam öncesi ve indirim sonrası fırsatçılık yapıyorlar
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu.

Sosyal medyadaki şikayetlerde, istasyonların "Depolarımız boş", "Sistemde arıza var" "Tanker gelmedi" gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

ZAM ANINDA, İNDİRİM GEÇ YANSIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı.

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

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İran'da benzin krizi! Siber saldırı sonrası satışlar durdu: Uzun kuyruklar oluştu
FOTOĞRAF 9
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, henüz nereden yapıldığı belli olmayan siber saldırı sebebiyle birçok yerde benzin istasyonlarını hizmet veremiyor.
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İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 300 ekibin siber saldırı kaynaklı arızayı gidermeye çalıştığını ve bir aksilik olmazsa yarına kadar sorunu çözeceklerini söyledi.
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Salari, bugün Tahran'daki benzin istasyonlarının yüzde 30'unun hizmet verebileceğini ifade etti.
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Bu arada devlet televizyonu konuyla ilgili hazırladığı haberde, \"düşmanın siber saldırılarına karşı\" ülkedeki siber altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.<br><br>
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