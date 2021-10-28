Akaryakıtta 'pes' dedirten oyun: Zam öncesi ve indirim sonrası fırsatçılık yapıyorlar

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının 25 Ekim 2021 tarihinde benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceği açıklamasının ardından, bazı istasyonlar zammı pompaya erken yansıtırken, bazıları ise ellerindeki stok akaryakıtı zamlı fiyattan satmak adına çeşitli bahaneler uydurdu.

Sosyal medyadaki şikayetlerde, istasyonların "Depolarımız boş", "Sistemde arıza var" "Tanker gelmedi" gibi çeşitli nedenler ürettiği belirtildi.

ZAM ANINDA, İNDİRİM GEÇ YANSIYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı.

Zam geldiğinde stokçuluk yapan istasyonların, indirimi geldiğinde ise bunu pompaya geç yansıttığı ortaya çıktı.

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