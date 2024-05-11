Akbank gençlerle birlikte iyilik için harekete geçti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Akbank’ın ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Alakoç, şunları kaydetti: “Şimdiye dek 22 bini aşkın üniversite öğrencisi ‘Şehrin İyi Hali’ çatısı altında toplumsal sorumluluk projelerine katkı sundu. Böylece, gençler sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdi. Öte yandan, geçtiğimiz yıl yaptığımız bağımsız bir araştırmayla projemizin sosyal etkisini hesapladık. Buna göre, yaptığımız her 1 TL'lik yatırıma karşılık 4,38 TL'lik sosyal değer yarattığımızı gördük. Bu, gençlerin gönüllü olarak yaptığı çalışmaların hem gençlere hem de toplumumuza yüksek bir fayda kazandırdığının en güzel kanıtı.”