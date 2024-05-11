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Ekonomi

Akbank gençlerle birlikte iyilik için harekete geçti

Akbank, daha fazla gencin gönüllü çalışmalara katılmasını teşvik etmek üzere gerçekleştirdiği ‘Şehrin İyi Hali’ turnesi kapsamında, geçtiğimiz günlerde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:12 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen gençlik buluşması
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen gençlik buluşması

Etkinlikte müzisyen Harun Tekin, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, akademisyen Prof. Dr.Itır Erhart ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da yer aldı. Proje, gençlerin gönüllü olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini ve bireysel gelişimlerini güçlendirmelerini sağlayacak.


22 BİN ÖĞRENCİ KATKI SUNDU

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, Akbank’ın ‘Sürdürülebilirlik insan için, hepimiz için’ vizyonuyla çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Alakoç, şunları kaydetti: “Şimdiye dek 22 bini aşkın üniversite öğrencisi ‘Şehrin İyi Hali’ çatısı altında toplumsal sorumluluk projelerine katkı sundu. Böylece, gençler sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdi. Öte yandan, geçtiğimiz yıl yaptığımız bağımsız bir araştırmayla projemizin sosyal etkisini hesapladık. Buna göre, yaptığımız her 1 TL'lik yatırıma karşılık 4,38 TL'lik sosyal değer yarattığımızı gördük. Bu, gençlerin gönüllü olarak yaptığı çalışmaların hem gençlere hem de toplumumuza yüksek bir fayda kazandırdığının en güzel kanıtı.”


#Akbank
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