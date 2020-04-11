Ekonomi Akıllı fabrikayla kesintisiz tarım Gıda krizi önlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akıllı fabrikayla kesintisiz tarım: Gıda krizi önlenecek

Bitki fabrikaları ile birlikte Türkiye ve dünya tarımında yepyeni bir dönem başladığına dikkat çeken Can Hakan Karaca, “Biz buna tarımın dördüncü evresi diyoruz. Bizim fark yarattığımız kısım bu fabrikayı yüzde 100 kendi üretimimizle hayata geçirmek oldu” diyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte sanayiden tarıma pek çok alanda iş yapış modellerinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Birkaç ay önce Antalya’da, Türkiye’nin ilk bitki fabrikasını kuran İş insanı Can Hakan Karaca, bu işletmelerin günümüz şartlarında, kesintisiz gıda temini için önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, iyi bir koz olduğunu belirtiyor.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte sanayiden tarıma pek çok alanda iş yapış modellerinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Birkaç ay önce Antalya’da, Türkiye’nin ilk bitki fabrikasını kuran İş insanı Can Hakan Karaca, bu işletmelerin günümüz şartlarında, kesintisiz gıda temini için önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, iyi bir koz olduğunu belirtiyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs iş yapış modellerini dijitale kaydırdı. Çoğumuzun evden çalışmaya geçtiği şu sıralar, dijital fabrikalar da bir adım öne çıktı. Üretimde sürekliliği ve maliyet tasarruf sağlayarak, büyük avantaj oluşturan akıllı işletmelerin geleceğin en çok kazananlarından olması öngörülüyor. İş insanı Can Hakan Karaca, birkaç ay önce Antalya’da, Türkiye’nin ilk bitki fabrikasını kurmuştu. Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılan işletmede gıda krizinin önlenmesinde önemli rol üstleneceği öngörülüyor.

365 GÜN 24 SAAT ÜRETİM YAPILIYOR

Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, dünya nüfusunun hızla arttığı ve tarım alanlarının giderek daraldığı günümüzde sağlıklı, sürekli ve sabit fiyatlı gıda temin edilebilmesi için her fırsatta gıda güvencesinin önemini bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor. Avrupa’nın çalışan en büyük bitki fabrikasını kurduklarını dile getiren Karaca, “Hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan, doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyoruz” diyor.

BENZER SALGIN GIDA İÇİN DE YAŞANABİLİR

Bu fabrikaların günümüz şartlarında, kesintisiz gıda temini için önemli bir yere sahip, iyi bir koz olduğunu anlatan Karaca, “Biliyorsunuz bitkiler de canlı varlıklar. Bu ve benzeri salgınlar ilerleyen süreçte bitkilere de gelebilir. Seralarda ve açık alanlarda ürün yetiştiremeyebiliriz. Bitki fabrikalarında kapalı ve izole bir ortamda ürün yetiştirildiği için, bu gibi durumlarda da avantaj sağlamakta. Tabi inşallah böyle bir süreci yaşamayız ama önlemlerini de almamız gerekir” diye konuşuyor.

HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Dünya’nın gıdada şeffaflığa ve güvene ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu ifade eden Karaca, “En hijyenik koşullarda, Covid-19 ile mücadele konusunda tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak üretimimizi kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Her zamankinden daha güçlü ve daha özveriliyiz” açıklamasında bulunuyor.

TARIMDA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

  • Hedeflerinin bütün dünyada bitki fabrikaları kurmak, tarımında ki bu inovatif gelişmeyi global yatırımcılar ile paylaşmak olduğunu aktaran Karaca, “Her şeyin en iyisini seçerek ve deneysel çalışmalar yaparak bu başarıyı yakaladık. Bitki fabrikaları ile birlikte Türkiye ve Dünya tarımında yepyeni bir dönem başladı. Biz buna tarımın 4. evresi diyoruz. Bizim fark yarattığımız kısım bu fabrikayı yüzde 100 kendi üretimimizle hayata geçirmek oldu. Çok güçlü bir ar-ge merkezimiz var” değerlendirmesinde bulunuyor.

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