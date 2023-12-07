AKINCI ile İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi gerçekleştirildi

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 140 kilometreden tam isabetle vurdu. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar geldi. Haluk Bayraktar, "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım!" açıklamasında bulundu.