AKINCI ile İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi gerçekleştirildi

Bayraktar AKINCI TİHA ile İHA 122 Süpersonik Füze atış testi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sinop'ta yapılan teste, füze menzili 55 kilometre olarak açıklandı.
Baykar'ın sosyal medya hesabından testin görüntüleri paylaşıldı.
AKINCI TİHA
Bayraktar Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığı, 4,1 metre yükseklik ve 12,2 metre uzunluğa sahip.
Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.
1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen Akıncı, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.