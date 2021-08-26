Ekonomi Akıncı TİHA gün sayıyor 3 gün sonra teslim edilecek
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı TİHA gün sayıyor: 3 gün sonra teslim edilecek

Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 3 gün sonra güvenlik güçlerine teslim edilecek. Türkiye, F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sını üretebilen 4 ülkeden biri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akıncı TİHA gün sayıyor: 3 gün sonra teslim edilecek
AKINCI TİHA

Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak Akıncı TİHA, pazar günü güvenlik güçlerine teslim edilecek.

SON 3 GÜN

Gelişmeyi, Akıncı TİHA'yı üreten BAYKAR, sosyal medya hesabından "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" notuyla duyurdu.

SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.

F-16 MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLECEK

Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

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Bayraktar AKINCI TİHA 3000 libre (1.360 kg) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. #AKINCI gövde altında NEB ile 30.000 feet (9.144 metre) irtifaya kadar yükseldi.' ifadeleri kullanıldı.

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