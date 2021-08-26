Akıncı TİHA gün sayıyor: 3 gün sonra teslim edilecek

Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak Akıncı TİHA, pazar günü güvenlik güçlerine teslim edilecek.

SON 3 GÜN

Gelişmeyi, Akıncı TİHA'yı üreten BAYKAR, sosyal medya hesabından "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" notuyla duyurdu.

Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor...



📢 Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!



📆 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Klfq4GB86A — BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 26, 2021

SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.

F-16 MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLECEK

Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.

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OYNAT 01:38 Bayraktar AKINCI TİHA silahlandı: Hedefini nokta atışıyla vurdu BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu. BiP'te paylaş

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