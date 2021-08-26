Akıncı TİHA gün sayıyor: 3 gün sonra teslim edilecek

Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak Akıncı TİHA, pazar günü güvenlik güçlerine teslim edilecek.
SON 3 GÜN
Gelişmeyi, Akıncı TİHA'yı üreten BAYKAR, sosyal medya hesabından "Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün" notuyla duyurdu.
Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor...
📢 Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine SON 3 GÜN!
📆 29.08.2021#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Klfq4GB86A
Bayraktar #AKINCI yuvadan uçmaya hazırlanıyor...
SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR
F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.
F-16 MÜHİMMATI ENTEGRE EDİLECEK
Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.