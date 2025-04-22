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Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı

Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı

15:4422/04/2025, Salı
AA
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Akkuyu NGS 2. güç ünitesi, reaktör tesisinin ana ekipmanının tüm bileşenleriyle donatıldı.
Akkuyu NGS 2. güç ünitesi, reaktör tesisinin ana ekipmanının tüm bileşenleriyle donatıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı. Santralin ikinci güç ünitesinin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı. Akkuyu NGS 2. güç ünitesi, reaktör tesisinin ana ekipmanının tüm bileşenleriyle donatıldı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha geride kaldı. Santralin ikinci güç ünitesinin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajı tamamlandı.

Akkuyu NGS 2. güç ünitesi, reaktör tesisinin ana ekipmanının tüm bileşenleriyle donatıldı.

Pompanın küre şeklindeki 4 gövdesinden sonuncusu, paletli vinç kullanılarak tasarım konumuna konuldu. Ekipman, reaktör binasının üstü açık kısmından kurulum alanına ulaştırılarak, "open top" adı verilen yöntemle yerleştirildi.

Uzmanlar, tasarım konumuna yerleştirilmeden önce güç ünitesi binasının yanındaki özel alana taşınan ekipmanı, süspansiyon elemanı olan alt ara parçaya ve biyolojik koruma halkasına bağladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Ana sirkülasyon pompalarının montajını yaparak, 2'nci güç ünitesinin reaktör tesisindeki ana ekipmanlarının montajını tamamlamış olduk. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve güvenlik sistemi kapları halihazırda yerlerine yerleştirildi ve yakında tüm bileşenleri birbirine bağlamak için ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlayacağız." ifadelerini kullandı.



Ana sirkülasyon pompası ünitelerinin basınç kapları, birinci sınıf güvenlik ürünleri olma özelliğini taşıyor. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, nükleer güç santralinde 300 santigrat derece sıcaklıkta ve yaklaşık 160 atmosfer basıncı altındaki soğutucunun (arıtılmış suyun) sirkülasyonunu sağlıyor. VVER-1200 tipi reaktörlere sahip nükleer güç santrallerinin tek bir güç ünitesi, dört ana sirkülasyon pompası ünitesiyle donatılıyor.

#Akkuyu NGS
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Sergei Butckikh
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