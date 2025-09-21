Akkuyu’da ilk reaktörün yüzde 90’ı tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te gençlerle bir araya geldi. İlk kez geçen sene festival kapsamında Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması düzenlendiğini hatırlatan Bayraktar, yarışmada ilk dörde kalan projeleri dinleme imkânı bulduğunu belirtti. Yarışmanın Türkiye’nin nükleer geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, gelecek yıllarda bu organizasyonu daha da büyüteceklerini söyledi. Dünyanın enerji ihtiyacının hızla arttığını, bu nedenle de temiz ve yerli kaynakların önem kazandığını kaydeden Bayraktar, “Bu soruna bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Onun için burada yapılan bütün yarışmalar, özellikle nükleer teknoloji alanındaki yarışma bizler için bu anlamda önem arz ediyor” dedi.

ENERJİMİZİ VERİMLİ KULLANALIM

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirme noktasında enerji verimliliğinin önemine işaret ederek “Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Mutlaka yenilenebilir enerjiyi yani kendi temiz kaynaklarımızı rüzgâr, güneş, off shore rüzgâr, jeotermal, biyokütle bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım” diye konuştu.

İLK REAKTÖRÜN YÜZDE 90’I TAMAM

Burada nükleer enerjinin de önemli bir alan olduğuna değinen Bayraktar, şöyle devam etti: “Türkiye dünyadaki birçok ülke gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleer sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90’ların üzerinde tamamlanmaya erişmiştir durumdayız.”

MAHARET KATMA DEĞERLİ MADENCİLİKTE

Ekonomik hayatın en önemli ham maddesinin madenler olduğuna değinen Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: “Maharet, madenleri olduğu gibi çıkarmak değil, onları nihai ürüne dönüştürebilmek. Dolayısıyla katma değerli bir şekilde madenlerimizi ekonomimize katmayı hedefliyoruz.”

Gençlere destek vermeye hazırız

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Sizler, ülkemiz için, geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için birer ümitsiniz. Sizlerin çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz. Biz her konuda sizlere destek olmaya hazırız."












