Akkuyu’da kadınlar enerjinin merkezinde

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akkuyu sahasını ziyaret eden gazetecilere santralin son durumu ve projede kadın çalışanların katkıları hakkında bilgi verildi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, santralin ilk ünitesinde devreye alma sürecine yönelik önemli hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Yakın bir zamanda işletmeye hazırlık kapsamında çok önemli bir aşama olan imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi operasyonu yapılacak" dedi. Butckikh, Akkuyu Nükleer'de kadın çalışan oranının yüzde 30 ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu bilgisini de verdi.

Santralde çalışan kadın mühendisler farklı alanlarda görev yapıyor. Lisanslama Destek Birimi Baş Uzmanı Elif Uğur, nükleer enerjinin yüksek düzeyde sorumluluk ve mesleki disiplin gerektirdiğinin altını çizdi. Teknik ve Endüstriyel Güvenlik Durum Kontrol Bölümü Eksperi Senanur Duyar da sahadaki her adımı özellikle standartlara uygunluğu açısından tek tek kontrol ettiklerini vurguladı. Çevre Koruma Bölümü Baş Uzmanı Sinem Gümüşsoy ise toplumdaki nükleer enerji endişelerine değinerek, "Nükleer karbon kaynaklı bir enerji kaynağı değildir, karbon salınımı gerçekleşmez. Güvenli enerji üretiminin önemini güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu sadece bir meslek değil, gelecek nesillere bir yatırım" dedi.