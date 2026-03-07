Havayolunda tarihi rekor: Bir aylık yolcu sayısı 45 ilin nüfusunu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki havalimanlarında, ocak-şubat döneminde, direkt transit yolcularla toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Uraloğlu, sadece şubat ayında taşınan 15 milyon yolcunun 45 ilin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti.
Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün şubat ayı uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.
45 ilimizin toplam nüfusunu aştı
Uraloğlu ayrıca, Şubat ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 62 bin 588 ton, dış hatlarda 299 bin 19 ton olmak üzere toplamda 361 bin 607 tona ulaştığını kaydetti.
İki ayda 32 milyonu aşan dev hareketlilik
Uraloğlu, Ocak-Şubat döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 338 bin 175’e ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4,1 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda 625 bin 264 ton olmak üzere toplamda 763 bin 473 tona ulaştığını da bildirdi.
Mega projede 12 milyonluk yolcu rekoru
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Şubat ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplamda 39 bin 461’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 olmak üzere toplamda 5 milyon 860 bin 973 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.
Sabiha Gökçen'de kesintisiz uçuş trafiği
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iki aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere toplamda 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.
Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda bin 936, iki aylık dönemde ise 3 bin 798 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.
Turizm merkezlerinde 4 milyonluk büyük buluşma
Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iki ayda iç hatlarda 2 milyon 639 bin 736, dış hatlarda 1 milyon 502 bin 841 olmak üzere toplamda 4 milyon 142 bin 577’ye ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 19 bin 720, dış hatlarda 11 bin 72 olmak üzere toplamda 30 bin 792 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: