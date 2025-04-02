Akrep zehri üretip ihraç ediyoruz

Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin korunup geliştirilmesi ve ekonomik açıdan gelir sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, dünyada sayıları giderek azalan ancak tıbbi nedenlerle gereksinimi artan akrep türlerinin üretimiyle ilgili yeni uygulamalar öne çıkarken, elde edilen panzehirler de birçok ülkeye ihraç ediliyor. Özellikle Anadolu topraklarına özgü “Androctonus turkiyensis” (kara akrep) adıyla uluslararası literatüre kaydedilen endemik tür, zehri dolayısıyla tıbbi açıdan büyük değer taşıyor. “Hottentotta saulcyi” (Mardin akrebi) ve “Leiurus abdullahbayrami” (sarı akrep) de bazı işletmelerde zehri için yetiştiriliyor.





86 TESİSE İZİN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğinin 2020’de yayımlanması sonrası gelişen süreçte Türkiye’de akrep üretim tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Bugüne kadar başta Şanlıurfa’da 24, Konya’da 8, Elazığ’da 4, Ankara’da 3, Antalya 3, Gaziantep 3 ve Mardin’de 3 olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden “Proje Uygunluk Görüşü” verildi.





İLAÇ VE KOZMETİKTE YAYGIN KULLANIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, akrep panzehirine duyulan ihtiyacın karşılanmasına yönelik tesis kurulumuna uluslararası standartları da gözeterek izin verdiklerini söyledi. Yumaklı, "Akrep üretiminin özellikle ilaç veya kozmetik sanayine yönelik yapılması halinde, Sağlık Bakanlığımızın düzenlemelerine uygunluk sağlanması gerekiyor” dedi.





BİYOKAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMEYECEK

Yumaklı, “Ekonomik nedenlerle ülkelerin sahip olduğu bu tür değerlerin doğadan izinsiz toplanmasına ve kaçırılmasına yönelik biyokaçakçılık olayları artmış durumda. Biyoçeşitliliğimizi korumak adına 2024 yılından itibaren hangi nedenle olursa olsun doğadan akrep türlerinin yakalanmasına yönelik izinleri durdurmuş durumdayız. Aksine hareket edenler 557 bin 212 lira para cezası ile karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.





ORMAN KÖYLÜLERINE EKONOMIK DESTEKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikamet edenlere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunacak. Bakan Yumaklı, hazırladıkları projelere ilişkin, şu bilgileri verdi: "İlk müjdemiz, bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Bir diğer müjdemiz, çiftçiye gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli vereceğiz. Ayrıca paketleme ve pazarlama için tesis kurmada destekleyeceğiz."



