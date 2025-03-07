E-ihracat haritası genişliyor

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmini 8 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, e-ihracatın 2022'de genel ihracat içinde payının 2,2 milyar dolarla yüzde 0,9 oranında olduğu, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye çıktığı, geçtiğimiz yıl ise bu oranın 6,4 milyar dolarla yüzde 2,6'ya yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “E-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın küresel ticaretteki payını e-ihracat alanında da artırmak için destek paketlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 207 şirket, 2 pazaryeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik toplam 320 milyon liralık destek sağladık. Destek politikamız çerçevesinde her zaman sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek, gerçekleştirilen istişareler ışığında süreçlerimizi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden BAE, Katar, Kuveyt, Nijerya ve Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekleyerek, bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek sağlandı.”