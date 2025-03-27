Balıkesir'den 87 milyon 345 bin dolarlık ihracat yapıldı

Balıkesir'de şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,6 azalarak, 87 milyon 345 bin dolar, ithalat ise yüzde 2,4 azalarak 50 milyon 703 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı





Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.







