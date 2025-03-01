E-ihracat için yeni eylem planı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2028 dönemine ilişkin e-İhracat Eylem Planı hazırladıklarını söyledi. Bolat, yapay zeka gibi teknolojilerle e-Kolay ihracat Platformu kanalıyla ihracatçıların pazarlarda daha kolay satış yaptığını belirtti.
E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısında ihracatçılar bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2028 dönemine ilişkin e-İhracat Eylem Planı hazırladıklarını vurguladı. Bakan Bolat, e-ihracat ve KOBİ’lerin ihracata katılması için gerçekleştirdikleri birçok proje olduğunu belirterek, “2024 sonu itibarıyla 213 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumu olmak üzere 230 yararlanıcı, e-ihracat destekleri kapsamına alınmışlardır. E-İhracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza destek vermek üzere kılavuzlar, rehberler hazırlıyoruz. E-Kolay İhracat Platformu da ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırıyor” dedi.
HEDEFİMİZ GÜÇLÜ OYUNCULAR ÇIKARMAK
Bolat, 2020'de hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu'ndan elde edilen tecrübeler ile e-ihracat özelinde gereken tüm bilgi ve verileri en modern, kullanışı kolay ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bu projede topladıklarını söyledi. Bolat, “Platformu, dijitalleşme ve e-ihracat süreçlerini hızlandırmak, firmaların küresel pazarlarda global güçlü birer oyuncu olmasını sağlamak için tasarladık. 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalıştığını ve Akıllı e-İhracat Robotu ile de hedef pazar analizlerini ihracatçılara sunan bu sistem hangi ürünlerin hangi coğrafyalarda öne çıktığını, ülke ve sektör bazında hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini gösteren bir program” diye konuştu.
Cari açığı 20 ayda 48 milyar dolar azalttık
- Mal ihracatının geçen yıl 262 milyar dolar, hizmet ihracatının yaklaşık 115 milyar dolar gerçekleştiğini aktaran Bolat, ihracatçıların Türkiye'ye 377 milyar dolar net döviz kazandırdığını dile getirdi. Bolat, “Böylece Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olarak görülen cari işlemler açığı 9,9 milyar dolara düştü. Hep birlikte 20 ayda 48 milyar dolar cari açığı azalttık. Diğer taraftan sanayimiz yüzde 94'lük payla ihracatın lokomotifi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 41'i aştı” dedi.