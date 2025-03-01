E-ihracat için yeni eylem planı

E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısında ihracatçılar bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026-2028 dönemine ilişkin e-İhracat Eylem Planı hazırladıklarını vurguladı. Bakan Bolat, e-ihracat ve KOBİ’lerin ihracata katılması için gerçekleştirdikleri birçok proje olduğunu belirterek, “2024 sonu itibarıyla 213 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi, 9 e-ihracat konsorsiyumu olmak üzere 230 yararlanıcı, e-ihracat destekleri kapsamına alınmışlardır. E-İhracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza destek vermek üzere kılavuzlar, rehberler hazırlıyoruz. E-Kolay İhracat Platformu da ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırıyor” dedi.

Bolat, 2020'de hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu'ndan elde edilen tecrübeler ile e-ihracat özelinde gereken tüm bilgi ve verileri en modern, kullanışı kolay ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak bu projede topladıklarını söyledi. Bolat, “Platformu, dijitalleşme ve e-ihracat süreçlerini hızlandırmak, firmaların küresel pazarlarda global güçlü birer oyuncu olmasını sağlamak için tasarladık. 20'ye yakın uluslararası pazar yerinin verileriyle çalıştığını ve Akıllı e-İhracat Robotu ile de hedef pazar analizlerini ihracatçılara sunan bu sistem hangi ürünlerin hangi coğrafyalarda öne çıktığını, ülke ve sektör bazında hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini gösteren bir program” diye konuştu.