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Büyüme sınırı düşürüldü: Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

Büyüme sınırı düşürüldü: Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

00:371/03/2025, Cumartesi
AA
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Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e indirildi.
Yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak döviz kredilerinde sıkılaşma adımını hayata geçirdi. Bu kapsamda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidilerek yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1'e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.



#TCMB
#Döviz
#Yabancı Para

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