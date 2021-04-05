Alaska'da ABD-Çin düellosu

Aylık ekonomi dergisi Z Raporu’nun Nisan sayısı, ‘Alaska’dan esen soğuk savaş rüzgarları’ başlığıyla çıktı. Derginin yeni sayısı, gazete bayii ve seçkin kitabevlerinde yerini aldı. Yeni soğuk savaşın ete kemiğe bürünmesi şeklinde tarihi kayıtlara geçecek bir dizi sıcak gelişme ve diplomasi hamlesi, Mart ayı boyunca tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı. Küresel ekonomiyi etkileyen jeopolitik gelişmeleri yakından takip eden aylık ekonomi dergisi Z Raporu, Nisan sayısında Asya-Pasifik gerilim hattını incelemeye aldı.

ASYA-PASİFİK’TE GERİLİM TIRMANIYOR

‘Canlı canlı tarihe şahitlik etmek’ diye nitelendirilebilecek gelişmeler silsilesinin zirvesi, 20-21 Mart’ta Alaska’da gerçekleşen harareti yüksek ABD-Çin düellosu oldu. Bu sözlü düello, içinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanacak jeopolitik güç mücadelesinin hızlandığını da açıkça ortaya koyuyor. Böylece ABD’de Joe Biden yönetimi, şüpheye yer bırakmayacak şekilde, stratejik önceliği Hint-Pasifik bölgesine verdiğini bir dizi diplomatik hamle ile dünyaya ilan etmiş oldu. Sürecin geniş kapsamlı analizi Z Raporu'nun Nisan sayısında…

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JEOPOLİTİĞİN KALBİ DOĞU AKDENİZ’DE

Doğu Akdeniz’de devam eden münhasır ekonomik bölgeler ve gaz sahalarının mülkiyeti konusundaki anlaşmazlık, her ne kadar Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı doğrudan ilgilendiriyor gibi görünse de, aynı zamanda Mısır, Libya, İsrail, Fransa ve İtalya gibi bölgesel aktörlerin de dahil olduğu bir jeopolitik gerilim ve enerji anlaşmazlığına dönüşmüş durumda. En uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden dışlanmayı reddediyor. Türkiye'nin çetin mücadelesi ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler tüm ayrıntılarıyla Z Raporu'nda ele alınıyor.

PANDEMİ START-UP YATIRIMLARINI DURDURAMADI

2020 yılı tüm iş dünyasını olduğu gibi start-up dünyasını da derinden etkiledi. Bununla beraber, yıl içinde alınan 300 milyar dolarlık toplam yatırım hacmi, start-up’ların salgından kazançlı çıktığını ortaya koyuyor. Salgın nedeniyle ekonomik anlamda zor bir yıl geçirilmesine rağmen, 2020’de dünyada yapılan start-up yatırım sayısı 20 bini geçti.

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HEMEN HER ŞEY HİBRİTLEŞİYOR!

Yakın zamana kadar, birçok şeyin dijital yollarla da yapılabileceği görülüyordu. Ancak kimse alışkanlıklarını değiştirmek için harekete geçmiyor, bildiği yoldan yürümeyi tercih ediyordu. Kovid-19 kaynaklı salgın, herkesi, mümkün olanı hayata geçirmeye mecbur etti. Bugünlerde ürün ve sektörler tümüyle dijitalleşmese de gündelik hayattan iş yapış biçimlerine kadar birçok alanda ‘hibrit’ modeller hızla benimsedi.

GÜÇLÜ KALEMLERDEN DERİN ANALİZLER

Z Raporu’nun iddialı yazar kadrosu, yorumlarıyla ekonomi ve siyaset gündemine yeni boyutlar kazandırmaya devam ediyor. Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi, yurt ve dünyadaki gelişmeleri farklı perspektiflerle değerlendiriyor. Nisan sayısında ayrıca, Dr. Mustafa Özel ‘Honda’nın yönetim felsefesini’ analiz ederken, analist Cüneyt Paksoy ise piyasadaki son gelişmeleri ve yatırım araçlarının muhtemel seyrini ele alıyor.

EKONOMİ Kampanyalar rekor getirdi