Albaraka Türk’ten çevresel duyarlılık

Albaraka Türk, 2015 yılında başlattığı sürdürülebilirlik yolculuğunu, risklere karşı dirençli, gezegene ve tüm canlılara karşı saygılı, çevrenin korunmasını merkeze alan bir yaklaşımla sürdürüyor. Albaraka Türk, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nun yayınladı.
KARBON SALIMINDA EN İYİ NOT OLAN A NOTUNU ALDI
- 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer alan Albaraka Türk, Endeks’e dahil edilen ilk ve tek Katılım Bankası olma unvanını yeniledi. Yaptığı çevre odaklı çalışmalar sonucunda Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında en yüksek skorlarından biri olan “A” skorunu elde eden Albaraka, iklim değişikliği kategorisinde “A-” ve su güvenliği kategorisinde “B-” skoru almaya hak kazanarak bu yılda en yüksek skoru elde eden bankalardan biri oldu.
SIFIR ATIĞA KREDİ VERİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin aktif katılımcısı olan Albaraka, çevresel projelere kredi veirken, dijital dönüşüm süreciyle kağıt tasarrufu sağlayarak katkı sağlamayı sürdürdü. Bankanın, çevre, sağlık, eğitim, hassas gruplar gibi alanlardaki toplumsal yatırımlarının genel toplamı 2020 yılında 14 milyon liraya ulaştı.
MELİKŞAH UTKU: DOĞA BİZE EMANET
- Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, tüm iş modelini sürdürülebilirliğe uygun şekilde kurguladıklarını ve buna yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: “Tüm faaliyetlerimizi çevresel etki ve emanet anlayışını gözeterek yürütüyoruz. Sahip olduğumuz sosyal, çevresel ve ekonomik değere emanet gözüyle bakıyor, gelecek nesillere bu değerleri aktarmayı hedefliyoruz. Bu yönde yoğun çalışmalar yürütüyoruz”