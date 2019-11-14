Ekonomi Almanya ekonomisi için kritik uyarı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya ekonomisi için kritik uyarı!

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın, teknik anlamda durgunluk riskini geride bırakmasına karşın, ekonominin hala yeterince istikrar kazanmadığı uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
​Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier
​Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Son açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine yönelik olarak ise sadece tek çeyrekte büyümenin gerçekleşmesiyle “olumlu” bir ilerleme kaydettiklerini söylemenin zor olduğunu belirten Altmaier, tek çeyrekte yüzde 0.1’lik bir büyümenin durağan bir ekonomi olarak görülebileceğini belirtti.

Ekonominin genel görünümüni bakıldığında, hala iyi olmadığını vurgulayan Altmaier, küresel ekonomideki gelişmeler ve Almanya ekonomisindeki duruma karşın bir büyüme olması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya'nı GSYH verileri, ikinci çeyrekteki büyümenin büyük ölçüde tüketim kaynaklı olduğunu gösteriyor.

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