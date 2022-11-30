Ekonomi Almanyada işsiz sayısı artıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da işsiz sayısı artıyor

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Ülkede işsiz sayısı, yüksek enerji fiyatları ve enflasyona karşın sadece 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada işsiz sayısı artıyor
Foto/arşiv

Almanya Federal İş Ajansı tarafından açıklanan işsizlik rakamlarına göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda geçen aya kıyasla 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, kasımda 14 bin artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da kasımda yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya yükseldi.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Genel olarak, iş gücü piyasası istikrarlı." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede Ekim 2022'de çalışan sayısı 32 bin artarak 45,7 milyona yükseldi.

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