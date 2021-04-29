Altay tankı için üretildi: Yerli motor ateşlendi

Tr Motor CEO’su Osman Dur, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen online bir etkinlikte, Altay tankının motoruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

C4DEFENCE’in aktardığı habere göre, Altay tankına yönelik motorun, “Çok az süre önce” çalıştığını kaydeden Dur, motorun şu an testte olduğunu söyledi.

Altay tankı için geliştirilen BATU motor ve transmisyonuna dair süreç hakkında da bilgi veren Dur, “Bu motoru biz yaparız. Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Know-how transferi, teknoloji transferi benim gözümde hikâyedir” dedi.

TEKNOLOJİ Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

EKONOMİ ALTAY tankının T3 üretiminde insansız kuleler olacak

Video: İşte yerli üretim tankı Altay