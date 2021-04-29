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Ekonomi Altay tankı için üretildi Yerli motor ateşlendi
SAVUNMA SANAYİ

Altay tankı için üretildi: Yerli motor ateşlendi

Türkiye’nin ana muharebe tankı olan Altay için üretimine başlanan motor ateşlendi. Tr Motor CEO’su Osman Dur, online bir etkinlikte motorun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok az süre önce çalıştı. Motor şu an testte" dedi.

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Altay tankı için üretildi: Yerli motor ateşlendi
Altay Tankı

Tr Motor CEO’su Osman Dur, Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen online bir etkinlikte, Altay tankının motoruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

C4DEFENCE’in aktardığı habere göre, Altay tankına yönelik motorun, “Çok az süre önce” çalıştığını kaydeden Dur, motorun şu an testte olduğunu söyledi.

Altay tankı için geliştirilen BATU motor ve transmisyonuna dair süreç hakkında da bilgi veren Dur, “Bu motoru biz yaparız. Biz kendi ekibimize güveniyoruz. Know-how transferi, teknoloji transferi benim gözümde hikâyedir” dedi.

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Video: İşte yerli üretim tankı Altay

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