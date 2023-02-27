Altın fiyatlarında enflasyon etkisi: İki hafta üst üste düşüş

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.099 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,7 azalışla haftayı 1.811 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.810 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı yeniden güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı yeniden güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.