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Ekonomi

Altın fiyatlarında enflasyon etkisi: İki hafta üst üste düşüş

Altın fiyatları iki hafta üst üste düşüş sonrası cuma günü ABD'de açıklanan enflasyon verisinin etkisiyle dalgalanıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirde başlamasının ardından 1.099 lira seviyesinde işlem görüyor.

10:50 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Gram altın

Gram altın

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,67 azalışla 1.099 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirde başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.099 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,7 azalışla haftayı 1.811 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.810 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı yeniden güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.



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#ekonomi
40 dakika önce
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Altın fiyatlarında enflasyon etkisi: İki hafta üst üste düşüş
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