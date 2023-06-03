Altına dövizden daha çok talep var

Yılların güvenli yatırım limanı altın, bu yılın en çok kazandıran enstrümanlarının başında geliyor. Uzunca bir süre gramı 1.000-1.100 lira bandında seyreden altının gram fiyatının yılbaşından bu yana yüzde 25 artması dikkat çekiyor. Yılbaşında 1.096 lira olan gram altın 1.360 liraya kadar yükseldi. Yıla 18,72’den başlayan Dolar/TL seviyesi 20,88’e çıktı. Dolardaki kazanç yılbaşından bu yana yüzde 11,2’de kaldı.

DÜĞÜNLER BAŞLADI YÜKSELİŞ SÜRER

Herkes doları konuşsa da son haftalarda altına daha çok talep var. Kuyumcularda ve İstanbul Kapalıçarşı’da bu hareketlilik rahatlıkla fark ediliyor. İlginin nedenini sorduğumuz Kapalıçarşı’daki kuyumcular, altının dolardan daha fazla rağbet görmesinin nedeni olarak birçok değişik faktöre dikkat çekiyor. Bu yıl diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazandırması ve düğün sezonunun başlaması en önemli iki neden olarak gösteriliyor. Altının yatırımcısına her zaman kazandırdığı genel geçer kanaatini de ifade eden Kapalıçarşı esnafı, ücretlilerin son aylarda eline geçen parayı yatırıma dönüştürürken altına yöneldiğini belirtiyor.

PROMOSYON, EMEKLİ MAAŞI VE KIDEMİ ALAN ALTINA KOŞTU

Banka promosyonu alanlar, emeklilik maaşı bağlanan EYT’liler, kıdem tazminatı ve bayram ikramiyesini alanların birikimlerini enflasyona karşı korumak amacıyla altın alanlar kuyumcular önünde kuyruk oluşturuyor. Yaşanan bu hareketlilikten memnun olan döviz büroları ve kuyumcular ise, yoğunluğun ilerideki günlerde daha da artacağını söylüyorlar.

EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Türkiye’de geleneksel yatırımcıların altını her zaman güvenli bir liman olarak gördüğüne dikkat çeken Kapalıçarşı esnafı, özetle şunları ifade ediyor: “Son 1-2 haftadır satışlarımız inanılmaz arttı. Bunda Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve düğün sezonunun da açılmasının etkisi büyük. Ancak, insanların aklına uzun vadeli yatırım denildiğinde ilk altın geliyor. Vatandaş altına çok güveniyor, kazanmasam da en azından kaybetmem kenarda durur diye düşünüyor.”







