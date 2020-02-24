Ekonomi Altında gece yarısı tarihi rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında gece yarısı tarihi rekor

Özellikle koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu riskler sonrası altında yaşanan hızlı yükseliş yeni haftada devam ediyor. Gram altın gece yarısı tarihi rekorunu kırdı. 330 lirayı aşan gram altın kısa bir süre sonra yeniden düşüşe geçerek 326 liraya geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Şubat 2020 altın fiyatları...
24 Şubat 2020 altın fiyatları...

Hızlı yükseliş yaşayan gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 330 lirayı gördü. Bir süre bu seviyelerden işlem gören altın sonrasında 325 lira seviyelerinde dengelenme yaşandı.

Saat 02:00'da 330 lirayı aşan gram altında kısa bir süre sonra kısmen gerileme gördü.

Saat 08:00 itibariyle gram altın 326 lira seviyesinden işlem görüyor.
  • Cumhuriyet altını 2 bin 173 liradan, yarım altın bin 56 liradan, çeyrek altın ise 528 liradan satılıyor.

Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!
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Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!

KAPANIŞ 317 LİRAYDI

Gram altın Cuma günü 317 liradan kapanış yapmıştı. Küresel piyasalardaki hareketle birlikte Pazartesi günü açılışta tarihi rekorunu yine kıran gram altın 330 liraya yükseldi ve yüzde 4'lük prim gerçekleştirdi.

340 LİRA BEKLENTİSİ

Son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunurken, altına yatırım yapacaklara ise döviz gibi al-sat yapılacak bir emtia olmadığı için uzun vadeli yatırım çağrısında bulunuyor.

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