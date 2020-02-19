Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!

2020 yılının ilk günlerinde yaşanan ABD-İran gerilimi ve hemen ardından başlayan koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatlarında artış sürüyor. Son 10 yılda yatırımcısına yüzde 420 kazandıran altının gram fiyatı son olarak 310 lira seviyesini gördü.

Piyasalardaki risklerin ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği belirtiliyor.

Peki, altın fiyatlarında artış sürecek mi? Fiyatlardaki dalgalanmalar karşısında yatırımcı neler yapmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Jeopolitik risklerin artmasıyla hem uluslararası hem de iç piyasada altın değer kazandı. 2020 yılı içerisinde altındaki fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik anlamda ONS altın fiyatı 1599 dolar seviyesinde ama yıl sonunda 1750 doları görebilir. İç piyasalarda altının gram fiyatında 340 lira seviyesine ulaşabilir. Jeopolitik riskler ve merkez bankasının talep artışı altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor." dedi.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerden etkilendiğine dikkat çeken Memiş, "2020 yılında altın çok dalgalı bir şekilde yükselişlerini sürdüreceği için vatandaşlar yatırımlarını uzun vadeli olarak yapmalı. Altın, döviz gibi al sat yapılarak yatırım yapılacak emtia değildir. Altın uzun vadeli yatırımla kazanç sağlanır" dedi.

Dalgalanmalar nedeniyle altının yatırımcısına alım fırsatı vermediğini belirten Memiş şu ifadelere yer verdi:

"Altında kısa vadede için bir düzeltme hareketleri yaşanacaktır. 297 TL seviyesine kadar düşeceğini düşünüyoruz. Panik alımlar yapmamalarını tavsiye etmiyoruz. 1 aylık süreç içerisinde gram altın/TL fiyatında 297 liraya düşmesini beklemeliler."

EKONOMİ Ayda 100 ton mantar üretiyorlar: Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz