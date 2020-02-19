Ekonomi Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!

ABD-İran gerilimi ve ardından yaşanan koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu riskler altın fiyatlarını rekor seviyeye ulaştırdı. Son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunurken, altına yatırım yapacaklara ise döviz gibi al-sat yapılacak bir emtia olmadığı için uzun vadeli yatırım çağrısında bulunuyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

2020 yılının ilk günlerinde yaşanan ABD-İran gerilimi ve hemen ardından başlayan koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatlarında artış sürüyor. Son 10 yılda yatırımcısına yüzde 420 kazandıran altının gram fiyatı son olarak 310 lira seviyesini gördü.

Piyasalardaki risklerin ve ekonomik büyümede yaşanabilecek olası kırılmaların altın fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği belirtiliyor.

Peki, altın fiyatlarında artış sürecek mi? Fiyatlardaki dalgalanmalar karşısında yatırımcı neler yapmalı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Jeopolitik risklerin artmasıyla hem uluslararası hem de iç piyasada altın değer kazandı. 2020 yılı içerisinde altındaki fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik anlamda ONS altın fiyatı 1599 dolar seviyesinde ama yıl sonunda 1750 doları görebilir. İç piyasalarda altının gram fiyatında 340 lira seviyesine ulaşabilir. Jeopolitik riskler ve merkez bankasının talep artışı altın fiyatlarını olumlu yönde destekliyor." dedi.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerden etkilendiğine dikkat çeken Memiş, "2020 yılında altın çok dalgalı bir şekilde yükselişlerini sürdüreceği için vatandaşlar yatırımlarını uzun vadeli olarak yapmalı. Altın, döviz gibi al sat yapılarak yatırım yapılacak emtia değildir. Altın uzun vadeli yatırımla kazanç sağlanır" dedi.

Dalgalanmalar nedeniyle altının yatırımcısına alım fırsatı vermediğini belirten Memiş şu ifadelere yer verdi:

  • "Altında kısa vadede için bir düzeltme hareketleri yaşanacaktır. 297 TL seviyesine kadar düşeceğini düşünüyoruz. Panik alımlar yapmamalarını tavsiye etmiyoruz. 1 aylık süreç içerisinde gram altın/TL fiyatında 297 liraya düşmesini beklemeliler."

Ayda 100 ton mantar üretiyorlar: Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz
EKONOMİ
Ayda 100 ton mantar üretiyorlar: Her geçen gün üretim kapasitemizi arttırarak devam ediyoruz

Afet sonrası doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 yıl erteleme
EKONOMİ
Afet sonrası doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 yıl erteleme
PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Üretimi yasaklandı

Üretimi yasaklandı

Bal ve pekmez görünümlü şuruplara karşı adım atıldı.
Üretim başladıfiyatı rekor kırdı

Üretim başladı
fiyatı rekor kırdı

Yarısından fazlası otomobillerde kullanılıyor.
Altın<br>340 lirayı görebilir!

Altın
340 lirayı görebilir!

Kısa vadeli yatırımlardan uzak durun.
İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

​Ankete dahi gerek yok ödüllendirilmeli.
Faturalara<br>1 yıl erteleme

Faturalara
1 yıl erteleme

Meclis'teki Torba Yasa'da dikkat çeken düzenleme.

Nargileye<br>zorunlu uyarı

Nargileye
zorunlu uyarı

​Sigaranın ardından nargile için de harekete geçildi.

Can kaybı 2 bini aştı

Can kaybı 2 bini aştı

Kovid-19 salgınında 24 saatte 136 kişi daha öldü.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Everton ve Crystal Palace'ın temsilcileri Ozan'ı izlemeye geliyor.
İki uçak<br>havada çarpıştı

İki uçak
havada çarpıştı

​Kafa kafaya çarpışan uçaklarda bulunanlar öldü.
Risk çok büyük

Risk çok büyük

​BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

PKK petrolü Basra üzerinden ABD'ye gönderiyor.
Faiz tek <br>haneye insin

Faiz tek
haneye insin

​Merkez'den bugün güçlü bir faiz indirimi bekleniyor.
Girit'in<br> ruhsatı hazır

Girit'in
ruhsatı hazır

​Oruç Reis, Yunan işgaline konu olan bölgeye gidecek.
Dahlan <br>Sudan'ı bölecek

Dahlan
Sudan'ı bölecek

​Kiralık katil iş başında: Kızıldeniz'i gasp edecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.