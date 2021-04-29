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Ekonomi Amazon 500 binden fazla çalışanının ücretinde artış yapacak
İŞ DÜNYASI

Amazon 500 binden fazla çalışanının ücretinde artış yapacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 500 binden fazla çalışanının ücretlerinde artış yapacağını duyurdu. Alabama'daki Bessemer tesislerinde sendika yanlısı işçiler, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirmiş, sendika kurulması için nisan başında yapılan oylamada yüksek oranda hayır kararı çıkmıştı.

Haber Merkezi AA
Amazon 500 binden fazla çalışanının ücretinde artış yapacak
Amazon 2020 yılında dünya çapında iş gücü kapasitesini 1 milyon 300 bin kişiye çıkardı.

Amazon'dan yapılan açıklamada, yeni işe alınanlar için saatlik 15 dolar ücretin mayıs ayından itibaren 50 sent ile 3 dolar arasında yükseltileceği belirtildi. Açıklamada, artıştan, depo çalışanları, paketleme ve kargo elemanları ile paket sınıflandırma merkezlerinde çalışanların da içinde bulunduğu pek çok birimin faydalanacağı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'lilerin artan çevrim içi alışveriş talebini yeni çalışanlar istihdam ederek karşılama ihtiyacı doğarken, Amazon'un ücret artışı açıklamasının, şirketin çalışma koşullarına dair tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde yapılması da dikkati çekti.

Amazon'un en büyük depolarından Alabama'daki Bessemer tesislerinde sendika yanlısı işçiler, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini dile getirmiş, sendika kurulması için nisan başında yapılan oylamada yüksek oranda hayır kararı çıkmıştı.

Amazon'un deposundaki sendika mücadelesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın da dikkatini çekmişti.

Biden, Alabama'daki işçilerin sendika seçimlerinde işverenlerin baskısı olmadan karar verebilmeleri gerektiği yönünde açıklamada bulunurken Amazon'un adını dile getirmemişti.

Şirket, 2020 yılında 500 bin yeni çalışanı işe almış, dünya çapında iş gücü kapasitesini 1 milyon 300 bin kişiye çıkarmıştı.

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