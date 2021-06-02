Anadolu kadını patron oluyor

KOSGEB’in finansman ve İş-Kur’un istihdam destekleriyle Anadolu’da bir çok kadın kendi işinin patronu oldu. El emeği ürünlerini sosyal medya hesapları üzerinden satan kadınlar ayda 4 bin liraya ulaşan gelirleriyle evde eşinden daha fazla kazanmaya başladı. Kadın girişimciliğini artırmak için KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı hibe, kredi, fon ve projelerin anlatıldığı duraklardan biri Balıkesir oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını ve sağlanan destekleri anlattıklarını söyledi.

DESTEK İL İL ANLATILACAK

Girişimci olmak isteyen kadınlara sağlanan desteklerin birkaç ayda tüm Türkiye’de bilinmesini istediklerini belirten Keşir, "Bunun için 4-5 ekip Anadolu’ya dağılacak. Türkiye genelinde salon toplantılarında 30 bin kadına ulaşmak istiyoruz. Anadolu'dan bir kadın şahlanışını harekete geçirmek istiyoruz. Biz bu tür bilgiye ulaşma imkanı olmayan, belki eğitimi de olmayan ancak aklında bir fikir, heyecanı olan kadınların kafasında bir kıvılcım çakmak için bu toplantıları yapıyoruz” diye konuştu.

600 KADINLA ÜRETİM

Bereket Versin Kadın Kooperatifi ve Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezinden Şengül Topçu ise aldıkları destekle 2016'da kurulduklarını belirterek, çalışmalarını şöyle anlattı: "Şerif Paşa’da Hanımeli Çarşısı kuruldu. 50 kadınımız evde ürettiklerini çarşımıza getirip satıyor. Akpınar Yaşam Merkezi’nde üretim atölyeleri oluşturduk. 600 kadınımızla üretim yapıyoruz. Topraktan soframıza değer katan ürünler, el sanatları, sıfır atık projesiyle gazete kağıdından yaptığımız sepetler var. Tarım İl Müdürlüğü’nden destekler aldık. Kadınlar 100 TL ile 2.000 TL arasında kazanıyor."

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