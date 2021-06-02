Ekonomi Anadolu kadını patron oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Anadolu kadını patron oluyor

İş fikri olanların kapısını çaldığı KOSGEB’in finansman destekleri Anadolu’daki birçok kadını kendi işinin patronu yaptı. El emeği ürünleriyle ayda 4 bin liraya kadar para kazanan kadınların girişimciliğini desteklemek için KOSGEB, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü destekleri tüm şehirlerde anlatılacak.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Anadolu kadını patron oluyor
Keşir, girişimci olmak isteyen kadınlara sağlanan desteklerin birkaç ayda tüm Türkiye’de bilinmesini istediklerini belirtti.

KOSGEB’in finansman ve İş-Kur’un istihdam destekleriyle Anadolu’da bir çok kadın kendi işinin patronu oldu. El emeği ürünlerini sosyal medya hesapları üzerinden satan kadınlar ayda 4 bin liraya ulaşan gelirleriyle evde eşinden daha fazla kazanmaya başladı. Kadın girişimciliğini artırmak için KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı hibe, kredi, fon ve projelerin anlatıldığı duraklardan biri Balıkesir oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin dört bir yanında kadın girişimciliğini desteklemek için yola çıktıklarını ve sağlanan destekleri anlattıklarını söyledi.

DESTEK İL İL ANLATILACAK

  • Girişimci olmak isteyen kadınlara sağlanan desteklerin birkaç ayda tüm Türkiye’de bilinmesini istediklerini belirten Keşir, "Bunun için 4-5 ekip Anadolu’ya dağılacak. Türkiye genelinde salon toplantılarında 30 bin kadına ulaşmak istiyoruz. Anadolu'dan bir kadın şahlanışını harekete geçirmek istiyoruz. Biz bu tür bilgiye ulaşma imkanı olmayan, belki eğitimi de olmayan ancak aklında bir fikir, heyecanı olan kadınların kafasında bir kıvılcım çakmak için bu toplantıları yapıyoruz” diye konuştu.

600 KADINLA ÜRETİM

Bereket Versin Kadın Kooperatifi ve Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezinden Şengül Topçu ise aldıkları destekle 2016'da kurulduklarını belirterek, çalışmalarını şöyle anlattı: "Şerif Paşa’da Hanımeli Çarşısı kuruldu. 50 kadınımız evde ürettiklerini çarşımıza getirip satıyor. Akpınar Yaşam Merkezi’nde üretim atölyeleri oluşturduk. 600 kadınımızla üretim yapıyoruz. Topraktan soframıza değer katan ürünler, el sanatları, sıfır atık projesiyle gazete kağıdından yaptığımız sepetler var. Tarım İl Müdürlüğü’nden destekler aldık. Kadınlar 100 TL ile 2.000 TL arasında kazanıyor."

  • Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Berrin Var, 108 kadın ortakları bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bir kolumuz hayvancılık, bir kolumuz tıbbi aromatik bitkiler, bir kolumuz da coğrafik işareti olan iğne oyası üretimi yapıyor. FAO ile ‘Önder Kadın Çiftçi Projesi’ başlattık. Bütçeyi aldık. Her köyden iki tane önder kadın seçtik. 5 yılda 25 aile işletmesini 75’e çıkaracağız. Kadınlarımız her ay asgari ücret alacak kadar kazanıyor."
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