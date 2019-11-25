Ekonomi Ankara-İstanbul arası seyahat süresi yarım saat kısalıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi yarım saat kısalıyor! Ankara-İstanbul arası kaç saat?

Ankara-İstanbul arası seyahat süresi yarım saat kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki YHT ile ulaşım süresinin yaklaşık 30 dakika kısalacağını açıkladı. Turhan, tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saatten 4 saate düşeceğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi AA
İki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saat sürüyor.
İki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saat sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile seyahat süresinin kısalacağını bildirdi.

Turhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı, 3 aşamadan oluşuyor. Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor."

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek
EKONOMİ
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek

"Seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek"

Bakan Turhan, tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresinin 4,5 saatten 4 saate düşeceğini sözlerine ekledi.

YHT'den muhteşem reklam filmi
OYNAT 01:39
YHT'den muhteşem reklam filmi
TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hesabından, somurtkan, soğuk ve sıkıcı reklam mantığını alt üst eden komik ve eğlenceli reklam filmi yayınlandı. Reklam kısa sürede büyük ilgi gördü.


O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Ankarada ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
Cani yakalandı

Cani yakalandı

​Kendisini ihbar eden genç kızı benzinle yakmıştı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.

Hastanelik eden saldırılar arttı

Hastanelik eden saldırılar arttı

​Avustralya'da İslamofobi basın ve sosyal medya aracılığı ile körükleniyor.

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Terör örgütü yine sivillere saldırdı

PKK/YPG'nin düzenlediği saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Namertsin!'

'Namertsin!'

CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye çok sert sözler.
Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama

​"Bazı yaşlı ve hamile hükümlülerin evde hapsi üzerinde çalışıyoruz".
İnce'den<br>yeni açıklama

İnce'den
yeni açıklama

"​CHP yönetimi parti içindeki iftiracıyı bulup cezalandırmalı"
Uyardığı kişi gazeteci çıktı

Uyardığı kişi gazeteci çıktı

​Konya Valisi 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama yaptı.
Avrupa insafı!

Avrupa insafı!

Aralarında çocukların da olduğu 276 göçmen çaresizce denizde bekliyor.
Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ankara-İstanbul arası kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.