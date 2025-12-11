Ankara trafiğine soluk aldıracak gelişmeyi Fuat Oktay duyurdu: Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026'da başlıyoruz

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay "Esenboğa Metrosu" müjdesi verdi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan Ankaralılara çok önemli bir ulaşım müjdesi geldi. Oktay, "Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz." dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmekte olan bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bütçeleri görüşüldü.
Bütçe görüşmelerine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan Ankaralılara çok önemli bir ulaşım müjdesi geldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuat Oktay şunları kaydetti:
- "Trafik sorununun artık bir kangren haline geldiği Ankaramız için güzel bir ulaşım müjdesi verelim;
- "Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz."
- Bugün, Gazi Meclis'imizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımızın bütçelerini görüştük.
- Ankara için bu güzel gelişme nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.
- Başkentimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun..."
