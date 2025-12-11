Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Ankara trafiğine soluk aldıracak gelişmeyi Fuat Oktay duyurdu: Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026'da başlıyoruz

Ankara trafiğine soluk aldıracak gelişmeyi Fuat Oktay duyurdu: Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026'da başlıyoruz

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:2311/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay "Esenboğa Metrosu" müjdesi verdi.
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay "Esenboğa Metrosu" müjdesi verdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan Ankaralılara çok önemli bir ulaşım müjdesi geldi. Oktay, "Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilmekte olan bütçe görüşmelerinin üçüncü gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bütçeleri görüşüldü.

Bütçe görüşmelerine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'dan Ankaralılara çok önemli bir ulaşım müjdesi geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fuat Oktay şunları kaydetti:

  • "Trafik sorununun artık bir kangren haline geldiği Ankaramız için güzel bir ulaşım müjdesi verelim;
  • "Esenboğa Metrosu çalışmalarına 2026 yılında başlıyoruz."
  • Bugün, Gazi Meclis'imizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımızın bütçelerini görüştük.
  • Ankara için bu güzel gelişme nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.
  • Başkentimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun..."
#Fuat Oktay
#Ankara
#Esenboğa Metrosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu