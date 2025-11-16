Acil durumlarda devreye girecek: Bakan Uraloğlu olağanüstü hal planını açıkladı, metro tünelleri sığınak olarak kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut metro tünellerinin, olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkânı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, çift hatlı demiryolu tünellerinin ise iki adet M60 tankın yan yana geçişine imkân tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş bir hacme sahip olduğunu belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve haberleşme altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenlik ve sığınma amacıyla kullanılabileceğini belirterek, Türkiye genelinde yürütülen yatırımların ülkenin kriz anlarındaki dayanıklılığını artırdığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, 7 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ulaştırma ve haberleşme ağlarının sadece ulaşım ve iletişim işleviyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda ulusal güvenlik ve sivil koruma sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılabilecek
Bakan Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirterek şu bilgileri verdi:
Uraloğlu, yeni yapılacak metro hatlarının da planlama aşamasında sığınak vasfında olacak şekilde projelendirileceğini, mevcut metro tünellerinde ise eksikliklerin giderilerek aynı nitelikte düzenlemeler yapılacağını söyledi.
“Çift hatlı demiryolu tünellerimiz özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları mümkün kılıyor”
Kahramankazan uydu yedeklik merkezi yayın güvenliğini sağlıyor
Bakan Uraloğlu, Türksat’ın Kahramankazan’daki Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezinin, yedekli enerji ve iletim sistemleriyle olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gölbaşı veri merkezi dijital verilerin sığınağı olacak
Uraloğlu, Türksat’ın Gölbaşı Yerleşkesi’ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye’nin dijital verileri için “stratejik bir sığınak” görevi üstleneceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: