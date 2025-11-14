Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunluluk yarın başlıyor: Bakan Uraloğlu 'cezası 5.856 TL' diyerek duyurdu

Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava koşullarıyla birlikte, trafikte güvenliği artırmayı amaçlayan zorunlu kış lastiği uygulaması yarın itibarıyla başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçların 15 Nisan’a kadar kış lastiği kullanmasının zorunlu olacağını hatırlatarak sürücüleri uyardı. Mevsim şartları nedeniyle bu yıl uygulama süresinin bir ay uzatıldığını vurgulayan Uraloğlu, hem can güvenliği hem de trafik akışının aksamaması için kurallara titizlikle uyulması gerektiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının, yarın başlayıp 15 Nisan'da sonlanacağını belirterek, "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 4 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Zorunlu kış lastiği uygulamasının, 15 Kasım'da başlayacağını anımsatan Uraloğlu, "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellemiştik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekerek, kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Valiliklerin, il sınırları içindeki kış lastiği uygulamasını, Bakanlık olarak belirledikleri tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceğine işaret eden Uraloğlu, bu nedenle sürücülerin duyuruları dikkatle takip etmelerinin büyük önem taşıdığını, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını aktardı.
"UYGUN EKİPMANLA SEYAHAT EDELİM"
Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."
ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR BİTİYOR?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanıyordu. Yeni alınan karar doğrultusunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında olacak.
KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?
Sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.
LASTİK FİYATLARI
Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor.
Bu araçlar için de güvenlik açısından hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde söz konusu lastiklerin kullanılması öneriliyor.
Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor.
Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.