Bakan Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı taşımacılık potansiyelimizi artıracak

"Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. 140 metresi Ro-Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda da rıhtım inşa ediyoruz. Genel kargo, dökme yük ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasiteye sahip olacak. Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak"