Ekonomi Ankarada gündem ekonomi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara’da gündem ekonomi

Yeni YEP'te 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BÜTÇE MARATONU

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE GEÇİŞ

Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği amacıyla program bütçeleme sistemine geçilmesi için de hazırlıklar yürütülüyor. Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı, 2020 yılı performans programlarının hazırlanmasıyla atılacak. Program bazlı sisteme ise 2021 bütçesiyle geçilecek.

REKLAM

Bodrum'da yıkım başladı
EKONOMİ
Bodrum'da yıkım başladı
Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.