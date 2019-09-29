Ankara’da gündem ekonomi

Ekonomi gündemi, önümüzdeki haftadan itibaren Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesine odaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyurulacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BÜTÇE MARATONU

Program ve mali plan yayımlandıktan sonra kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere, bütçe çağrısı ve yatırım genelgesi de yine Resmi Gazete ile ilan edilecek. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin de 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesi, TBMM'de komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Önümüzdeki yıla ilişkin yatırım programı da yine ocak ayı içinde açıklanacak.

PROGRAM BAZLI BÜTÇEYE GEÇİŞ

Öte yandan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği amacıyla program bütçeleme sistemine geçilmesi için de hazırlıklar yürütülüyor. Program bütçe sistemine geçişin ilk adımı, 2020 yılı performans programlarının hazırlanmasıyla atılacak. Program bazlı sisteme ise 2021 bütçesiyle geçilecek.

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