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Ekonomi

Ankara'da kiralar tavan yaptı: Ortalama 7 bin lirayı aştı

Şubat ayında yaşanan deprem felaketlerinin ardından en çok göç alan il olan Ankara'da kiralar ortalama 7 bin 589 TL oldu. Şubat ayında Ankara'da konut kiraları yüzde 6,1 arttı

14:56 . 28/03/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Şubat ayında yaşanan deprem felaketlerinin ardından en çok göç alan il olan Ankara'da kiralar ortalama 7 bin 589 TL oldu. Şubat ayında Ankara'da konut kiraları yüzde 6,1 arttı. Ankara’da şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düştü, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi. Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, Ankara gayrimenkul piyasasını inceledi.

Kiralık konut stoku yüzde 31 düştü

Haber Global2in aktardığına göre; En fazla göç alan illerin başında gelen Ankara’da Şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düşerken, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da Şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi. Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL, konutların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 646 bin 190 TL. Ankara’da konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler ise Sincan, Pursaklar ve Şereflikoçhisar oldu.



#ankara
#pulsaklar
#şereflikoçhisar
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